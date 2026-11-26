Miután a gyerekeknek adható nevek között egyre több a Dominik, a Noel, a Léna vagy a Zoé, nem érdemes csodálkozni azon, hogy a kutyák között is egyre kevesebb a Bodri meg a Csöpi. Mert ahogy a Sokszínű vidék is írja, a KSH legfrissebb összesítése szerint – amit a Nébih és a Petvetdata nyilvántartása alapján készítettek – a 2025-ben született kutyák körében a Luna, a Molly és a Bella volt a három leggyakrabban választott név.

Ezen felül izgalmas információ még, hogy bár továbbra is a keverék kutyák vannak a legtöbben, a fajták közül a legkedveltebb a tacskó, amit a németjuhász és a Yorkshire terrier követ. A húsz legnépszerűbb kutyafajta között azért ott van a magyar vizsla, a puli és a mudi is.