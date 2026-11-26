Elrabolták, kábítószer-fogyasztásra kényszerítették és megpróbálták szexuálisan bántalmazni az erdélyi Nagybánya polgármesterét, Doru Dăncușt, hogy később zsarolhassák – közölte ügyészségi forrásokra hivatkozva az Agerpres román hírügynökség.

Dăncuș csütörtökön a Facebook-oldalán számolt be a történtekről. Azt írta, a gyanúsítottak azt akarták elérni, hogy járjon közben az engedély nélkül felépített ingatlanjaik legalizálásában, illetve a vállalkozásaik és a polgármesteri hivatal közötti perek rendezésében. Először megpróbálták megvesztegetni, majd miután ezzel nem jártak sikerrel, zsaroláshoz folyamodtak.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni román ügyészség (DIICOT) két férfit és egy nőt gyanúsít az ügyben, mindhármukat 30 napra előzetes letartóztatásba helyezték. Az ügyészség szerint a céljuk az volt, hogy a polgármesterről kompromittáló felvételeket készítsenek, és azokkal később zsarolják. A három gyanúsított ellen bűnszervezet létrehozása, zsarolás, jogellenes fogvatartás, nemi erőszak kísérlete, valamint nagy kockázatú kábítószerekkel való kereskedelem miatt indult eljárás. (MTI)