„Ez egy vizsgálóbizottság, nem egy cirkusz, és nem a három kívánság” – mondta Csőszi Attila, az MNB-botránnyal foglalkozó vizsgálóbizottság elnöke a testület csütörtöki ülésén. Csőszi a letartóztatásban lévő Matolcsy György ügyvédjének üzent ezzel, miután Bátki Pál szerdán azt mondta a Telexnek: a volt jegybankelnök néhány feltétellel hajlandó személyesen megjelenni a Parlamentben a vizsgálóbizottság előtt. A feltételei között szerepelt például, hogy az ártatlanság vélelme és az emberi méltósága védelme érdekében a büntetés-végrehajtás mérlegelje: van-e olyan konkrét biztonsági kockázat, ami miatt indokolt Matolcsyt megbilincselve, illetve vezetőszáron vinni a meghallgatásra. Az ügyvéd azt is mondta, szerinte nincs szükség arra, hogy a bizottság a büntetés-végrehajtási intézetben keresse fel Matolcsyt.

A Matolcsy Györgyöt szállító rendőrautó megérkezik a Nagy Ignác utcai börtönhöz. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A tiszás Csőszi Attila a csütörtöki bizottsági ülésen ismertette a büntetés-végrehajtási intézet megbízott parancsnokának levelét, miszerint Matolcsy távmeghallgatása is, az intézetben lévő meghallgatása is lehetséges, írja a Telex. Csakhogy ha a bv-intézetben hallgatnák meg, akkor a meghallgatást a technikai okok miatt nem lehetne közvetíteni, míg ha távmeghallgatásról lenne szó, azt csak zárt rendszeren keresztül lehetne lebonyolítani. Végül a bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül úgy döntött, hogy Matolcsy meghallgatása a fővárosi büntetés-végrehajtási intézetben lesz. A meghallgatás pontos időpontjáról a szükséges egyeztetések után tájékoztatják a bizottság tagjait.