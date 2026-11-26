Jelentős kárt okozó csalás miatt emelt vádat a Szarvasi Járási Ügyészség egy 26 éves szarvasi férfival szemben, aki két ló eladása során becsapott egy dél-koreai nőt. Az ügyészség közleménye szerint a nő 2023-ban már vásárolt lovakat a férfitől, 2024 márciusában pedig újra megkereste, és díjlovaglásra alkalmas lovak után érdeklődött.

A nő videófelvételek alapján kiválasztott két lovat, darabonként 20 ezer euróért és 1700 euró szállítási díjért, erről szerződést is írtak. A nő átutalta a vételárat és a szállítási költséget, majd meg is történt a lovak leszállítása egy németországi lovas telephelyre. Ekkor derült ki, hogy az egyik ló nem rendelkezik chipszámmal, és külső ismertetőjegyei is különböznek a korábban a videón látott lóétól. A nő azt is megállapította, hogy egyik ló sem alkalmas díjlovaglásra. Ezt jelezte az eladónak, aki elérhetetlenné vált.

Az ügyészség szerint a férfi az adásvételi szerződés megkötésekor „jogtalan haszonszerzés céljából tévedésbe ejtette a sértettet, mivel a szerződésben foglaltak teljesítése nem állt szándékában”. A vádlott ezzel 15,6 millió forintnyi kárt okozott, amit a nyomozás során végül teljes mértékben megtérített. (MTI)