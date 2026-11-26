Közönségdíjat nyert a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválon a Bakpakk, a 444 újságírója, Fődi Kitti dokumentumfilmje.

A 14 kamasz egy tanévéről szóló, egészestés dokumentumfilm a fesztiválon debütált, kétszer is teltházzal vetítették. A vetítések után a nézők szavazhattak a fesztivál mintegy 80 dokumentumfilmjére, ezek a szavazatok alapján nyert a Bakpakk.

Fotó: Pozsonyi Roland

Fődi Kitti filmje tizennégy budapesti kamasz egy teljes tanévét követi egy különleges osztályban, ahol a hagyományos tantárgyak helyett kommunikációval, együttműködéssel, empátiával és saját múltjukkal foglalkoznak. A film azt figyeli, mi történik azokkal a fiatalokkal, akiket az iskolarendszer korábban sokszor kudarcos vagy problémás diákként kezelt, amikor végre figyelmet és támogatást kapnak. Fődi Kitti kilenc hónapon át követte az osztály mindennapjait, a film pedig közel 140 órányi felvételből készült.

A Bakpakk a 444 olvasóinak támogatásával, közösségi finanszírozással jöhetett létre.

Csütörtökön elindult az Online Verzió, így a fesztivál filmjeinek egy része már otthonról is megnézhető. A Bakpakk nem szerepel az online kínálatban, de a következő vetítéseiről hamarosan hírt adunk.