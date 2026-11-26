A Nemzeti Adó- és Vámhivatal november 11-én végrehajtást indított a Matolcsy Ádám közvetett tulajdonában álló Magyar Strat-Gamma Zrt. ellen, november 18-án pedig a szintén közvetett érdekeltségében álló, de Stofa György által vezetett Obsidian Alpha Kft. ellen is. Ilyen eljárásokat jellemzően akkor indít a NAV, ha egy cég késik valamely közteher befizetésével, ami lehet például a dolgozók után fizetendő járulék vagy épp az áfa. A jelek szerint ~ gondolhatnánk, hogy – kezdenek megmutatkozni a működésben Matolcsy és Stofa immár négy hete tartó bujkálásának negatív következményei.
Ugyan a Magyar Strat-Gamma Zrt. ellen indított végrehajtást pár nappal később, november 23-án megszüntette a NAV, a kérdés ettől még nagyon is adekvát: mi lesz a sorsa a Matolcsy és Stofa közvetlen tulajdonában álló és általuk is irányított cégeknek?
Matolcsy Ádám és Stofa György immár négy hete szökésben van, bujkálnak valahol a nagyvilágban. Ez nyilvánvalóan nemcsak Matolcsy Ádám édesapja, a börtönben dekkoló Matolcsy György számára kellemetlen, hanem azoknak a cégeknek is okozhat komoly nehézségeket, amelyben a két szökevény egyedüli tulajdonos és egyben cégvezető. Ilyen pedig akad néhány. Matolcsy Ádám esetében ráadásul kisebb cégbirodalomról beszélhetünk, amely milliárdos vagyon felett prosperál.
A bujkálásuk nem kisebb következménnyel jár a cégeikre nézve, mint hogy béna kacsává válnak. Hiszen adódnak a kérdések: legálisan eljáró ügyvezető hiányában
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