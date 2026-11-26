65 éves korában meghalt Andy Taylor, a Duran Duran gitárosa. A zenész társszerzője volt az együttes legnagyobb slágereinek – köztük a Save A Prayer, a Rio és a Girls On Film című daloknak –, emellett olyan előadókkal is együtt dolgozott, mint Robert Palmer, Rod Stewart és Belinda Carlisle. Zenésztársai közleményükben azt írták, Taylor „hosszú és bátor küzdelmet vívott a prosztatarákkal”, és „november 23-án, hétfőn, családja körében, otthonában békésen hunyt el”.

Fotó: AAD/EMPICS Entertainment

Taylor egy halász fiaként született, hamar otthagyta az iskolát, és autodidakta módon tanult meg gitározni, basszusgitározni és dobolni. Nagyon fiatal korától már hivatásos zenészként lépett fel, több zenekarban is megfordult, mielőtt 1980 áprilisában Birminghambe költözött, hogy csatlakozzon a Duran Duran zenekarhoz, amely hirdetésben keresett gitárost.

A zenekar ezt követően nagyon gyorsan nemzetközi hírnévre tett szert, a nyolcvanas évek egyik legnépszerűbb zenekara lett: a new wave, a punk, a funk és a diszkó elemeit ötvöző dalaik világszerte megjárták a slágerlistákat. A Duran Duran az elsők között fedezte fel a videoklipekben rejlő lehetőséget, és a zenekar imázsa a klipeken keresztül mindig gondtalan, felső tízezres életérzést árasztott: az öt tagot az isten is popsztárnak teremtette, a klipekben pedig modellek vették körül őket. Különösen népszerűvé vált a Duran Duran Amerikában, ahol ők váltak a brit New Romantic zenekarok legsikeresebbjeivé.

Andy Taylor gitárjátéka kezdettől fogva fontos alkotórésze volt a Duran Duran zenéjének, különösen a zenekar első időszakában, de a Seven and the Ragged Tiger című harmadik album idején a hangzás egyre inkább a stúdiótechnikára és a poposabb, polírozottabb irányra támaszkodott, ahol a nyersebb rockgitár kevésbé volt központi elem. A zenekart belső feszültségek is terhelték, melynek következtében Andy névrokonával, a dobos Roger Taylorral együtt kilépett az együttesből (előtte a Power Station szupergruppban is játszott).

A gitáros csak 2000-ben tért vissza az újjáalakuló Duran Duranbe, melynek részt vett a világ körüli turnéján, melynek keretében az együttes végre Budapestre is eljutott az eredeti felállásában. Hat évvel később azonban újra távozott, és csak 2023-ban tért vissza, hogy játsszon a zenekar új lemezén. Időközben a Duran Durant beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be is, ahol azonban Taylor nem lehetett jelen, mert négy évvel korábban 4. stádiumú, áttétes prosztatarákot diagnosztizáltak nála, és mivel az állapota romlott, nem tudott részt venni az eseményen.

Taylor végül nyolc év után vesztette el a csatát a rákkal szemben. Felesége, Tracey, egy fodrász, akivel a Duran Duran korai időszakában ismerkedett meg, és akit 1982-ben vett feleségül, úgy fogalmazott a közleményében, hogy „bármennyi hihetetlen élményt hozott is neki a zene, a család nála mindig az első helyen állt”. A zenekar frontembere, Simon Le Bon pedig így búcsúzott tőle: „Hatalmas, Andy Taylor formájú űr tátong a szívemben. Soha nem fog bezárulni; nem hagyom. Életem végéig hiányozni fog és szeretni fogom.” (via BBC)