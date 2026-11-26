Szerda este mentek ki a rendőrök bejelentés alapján egy zuglói lakáshoz, ahova végül a katasztrófavédelem segítségével jutottak be, és ahol holtan találtak egy 20-30 év körüli férfit. A rendőrség közleménye szerint azonnal felmerült az idegenkezűség gyanúja.

A nyomozók azonosították a feltételezett elkövetőt, egy 24 éves férfit, akit a TEK segítségével másnap, csütörtök reggel fogtak el a VI. kerületi Király utcában. A BRFK emberölés gyanúja miatt indított nyomozást, a feltételezett elkövető elszámoltatása folyamatban van.