Ónos eső miatt másodfokú, narancs színű riasztást adtak ki Veszprém megye egyes járásaira – a délelőtti órákban tartós, többórás ónos eső várható, aminek várható mennyisége meghaladhatja az 1 millimétert. A gyenge ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetés van érvényben Fejér, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Vas, Zala megye területén is.

Csütörtök reggel újabb csapadékzóna érte el az országot délnyugat felől, az északnyugati harmadban leginkább havazás várható: estig úgy 5 centi hóréteg alakulhat ki, de a magasabban lévő helyeken akár 10 centinél több is eshet. Az Északi-középhegység hegyvidéki területein, illetve a szlovák határhoz közelebb eső részein is előfordulhat havazás.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt kérte, „a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak se gyalog, se járművel, hacsak nem létszükséglet. Azt javasolták, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról. Arra is figyelmeztettek, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített autóval induljon el, és vezessen lassabban, figyelmesebben, körültekintőbben. A szokásosnál többet tankoljanak, készüljenek úgy, hogy elakadás esetén is fűthető legyen a jármű. Nélkülözhetetlen a feltöltött mobiltelefon, hogy segítséget tudjanak kérni. Érdemes az autóba élelmiszert, italt, plusz kabátot és takarót bekészíteni”. (MTI)