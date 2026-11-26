Megjelent Uj Péter új könyve, az Óráid vannak hátra, Orbán!

Uj Péter, a 444 alapító főszerkesztője 2020 és 2026 között az előfizetőknek írt heti publicisztikáiból válogat. Nem hagyományos hírlevelek ezek, hanem szabadon kanyargó, ironikus, gyakran abszurd glosszák politikáról, közéletről, nyelvről és mindarról, amit Magyarországon nehéz volt szó nélkül hagyni. A 240 oldalas, feltűnően sárga kötetet Uj Péter saját firkái és rajzai díszítik.

A könyvet december 2-án, szerdán a 6SZÍN Teátrumban mutatjuk be. Uj Péterrel Szilágyi Ákos író beszélget, a bemutató végén pedig a közönség is kérdezhet a szerzőtől. A program után dedikálást és közönségtalálkozót tartunk a színház előterében. Ez a programrész már ingyenesen is látogatható.

Jegyek a Tixa-oldalunkon elérhetők.

A könyv a helyszínen kedvezményes áron megvásárolható lesz, de elérhető a 444 Shopban is.

Időpont: 2026. december 2. (szerda)

Helyszín: 6SZÍN Teátrum (1066 Budapest, Jókai utca 6.)

Program: