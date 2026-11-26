Közfeladatot ellátó személy által elkövetett bántalmazás gyanújával indult eljárás, ezt válaszolta a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság a Telex kérdésére a Váci Piarista Gimnáziumban történt lehetséges bántalmazások ügyében.

A Váci Piarista Gimnázium fenntartója, a Piarista Tartományfőnökség a lapnak írt válaszában közölte, hogy három ügyben merült fel valamilyen határátlépés gyanúja a tanárok részéről: két esetben fizikai bántalmazásról, a harmadik esetben pedig adatvédelmi és személyiségi jogi jogsértésről volt szó. Mindhárom esetben belső vizsgálatot indítottak, a tanárok írásbeli figyelmeztetést kaptak. Nem derült ki, hogy a rendőrségi nyomozásban melyik tanár érintett.

Fotó: Google Maps

Válaszuk szerint az egyik esetben a testnevelőtanár figyelemfelkeltés céljával labdát dobott a tanulók felé, és a labda eltalálta az egyik diákot, miközben „sértő szóhasználatot alkalmazott”, de „igazgatói közvetítés eredményeképpen a pedagógus és a tanuló rendezték nézeteltérésüket, és kölcsönösen elismerték saját felelősségüket a konfliktus kialakulásában”.

Egy másik esetben szülői bejelentés érkezett arról, hogy az egyik tanár többször is fizikai fegyelmezést használt, ezt az érintett pedagógus el is ismerte. A harmadik esetben egy tanár pedig engedély nélkül kikért egy iskolai kamerafelvételt, amit szembesítés céljából mutatott be a diákoknak.

A Piarista Tartományfőnökség elfogadhatatlannak nevezte a pedagógusok cselekedeteit, a piarista iskolákban a bántalmazás és a határátlépés minden formájával szemben zéró toleranciát alkalmaznak. Majd azt is hozzátették, hogy mindhárom eset egy olyan osztályközösségben történt, „ahol hosszú időn keresztül ismétlődő kortárs bántalmazás és a pedagógusokat célzó gúnyolódás terhelte a mindennapokat”.