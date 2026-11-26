Új vezetők irányítják januártól a Hungary Helps Ügynökséget, a nyílt pályázat nyomán Venczel Zoltán lesz a vezérigazgató, míg a vezérigazgató-helyettesi pozíciót Márki Tamás tölti be. A külügyminisztériumi közlemény szerint az új vezetők feladata, hogy a Hungary Helps szakmailag megalapozottan és kiszámíthatóan működő ügynökséggé váljon, „átgondoltabb programokkal, megbízható partnerekkel” működjön, valamint „egy olyan szakmai csapattal, amely a terepen is megállja a helyét”. A minisztérium szerint „meg kell szabadítani az ügynökséget az előző vezetés által hátrahagyott terhektől. Mert abból van bőven”.

A tárca közleménye szerint Venczel Zoltán több mint húsz éve vezet nemzetközi programokat átmeneti és konfliktus utáni helyzetben lévő országokban, többek között Afganisztánban, Palesztinában és Albániában. A HUN-IDA alkalmazásában részt vett az első magyar fejlesztési programok megvalósításában. Márki Tamásról azt írták: több mint tizenkét éve dolgozik a humanitárius segítségnyújtás területén, vezetett programokat a dán, a holland és a belga Vöröskereszt megbízásából Nepáltól Malawiig, és dolgozott az ENSZ Fejlesztési Programjánál is.

A Hungary Helps neve leginkább Orbán Gáspár, a volt miniszterelnök fiának csádi kalandja miatt vált ismertté a szélesebb nyilvánosságban. Az ügynökségről írt cikkeink itt olvashatók.