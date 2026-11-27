Szóbeli választ igénylő kérdést nyújtott be a miniszterelnöknek a szélsőjobbos Mi Hazánk képviselője, Szabadi István. Kemény szavakkal kezdi: „a cenzúra nemcsak a Facebookon és az Instagramon, de sajnálatos módon az Országház falai között is folytatódik”. Ezt a következtetést abból vonja le, hogy még mindig nem érhető el a Parlamentben és az országház irodaházaiban a Kuruc.info, amit állítása szerint még Kövér László házelnöksége idején, „önhatalmúlag” tiltottak be.

Fotó: Németh Dániel/444

Szabadi képviselő-pártigazgató megrökönyödve tapasztalja a szólásszabadság ilyen fokú lábbal taposását, ami „annak dacára áll fenn, hogy a Kuruc.info hasznos munkát végez az igazság felderítésében”. Azt írja, hogy bár persze „nem kell egyetérteni a Kuruc.info minden véleménycikkével”, elfogadhatatlan „a hírportált, illetve minden olvasóját sújtó tiltás” – amiből akár le lehetne vonni azt a következtetést, hogy a portál minden olvasója a Parlamentben és irodaházaiban időzik, de nem vonok le ilyen következtetést – „akár egyetlen konkrét tartalom miatt”.

A Szabadi képviselő által hiányolt portál most egyébként a címlapján például a „Sikeres beilleszkedés: tizennyolc éve hazánkban élő(sködő) tunéziai bolti tolvaj késelt meg egy biztonsági őrt Budapesten”, illetve „72 kiló marihuánával landolt két nigger Budapesten” címekkel fogadja az olvasót. Szabadi képviselő azonban a Kubatov-listák vagy Orbán Áron ügyét emlegeti, szerinte ugyanis mindkét ügyet a szélsőséges portál leplezte le. Az égető problémát fókuszba helyező kérdést a politikus azzal zárja: „Mit gondol erről, miniszterelnök úr?”