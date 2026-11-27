A Ferencváros gól nélküli döntetlent játszott hazai pályán a szlovén Celjével a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik, csütörtöki fordulójában.

A Fradi mindkét félidőben fölényben futballozott, de a szlovén kapus több nagy helyzetet is hárított, a hazai támadók pedig rendre hibáztak a befejezéseknél. A magyar kupagyőztes a selejtezőket is beleszámítva idénybeli 13. európai kupamérkőzésén először nem lőtt gólt, de a

döntetlennel is megőrizte veretlenségét, és továbbra is a tabella harmadik, közvetlen nyolcaddöntőbe jutást érő helyén áll.

Osváth Attila, a Ferencváros (j) és Veton Tusha, a Celje játékosa. Fotó: Purger Tamás/MTI/MRTV

„Nehéz kérdés, hogy most félig üres, vagy félig tele van a pohár. Ha valaki azt mondja, öt meccs után 13 ponttal harmadik helyen állunk, azzal mindenki elégedett lett volna, de a mostani találkozó után azért maradt bennünk hiányérzet, mert nyerhettünk volna. Valószínűleg az élet az előző meccseken kicsit többet adott, mint érdemeltünk volna, most egy kicsit elvett abból, amit érdemeltünk volna”

– értékelte a meccset Borbély Balázs vezetőedző.

A nyolcfordulós alapszakasz idei utolsó, hatodik fordulójában a Ferencváros december 10-én a lengyel Lech Poznań vendége lesz.