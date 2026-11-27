„Tájékoztatjuk Önöket, hogy egy kiberbiztonsági incidenst követően az AFP Forum platform 00:44 (párizsi idő szerint) óta nem érhető el. Műszaki csapataink teljes kapacitással dolgoznak, és mindent megtesznek a szolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében”,

erről tájékoztatta partnereit az AFP francia hírügynökség. A támadás miatt biztonsági okokból állították le az AFP Forum platformot, ahol cikkeket, fotókat és videókat tölthetnek le a felhasználók.

A hírügynökség vizsgálja a támadást, és annak hátterét is, de egyelőre nem nevezett meg semmilyen csoportot vagy államot támadóként, és nem közölte, hogy loptak-e el adatokat. (via Telex)