Tavaly 88-szoros, az idei hirdetési adatok alapján már 210-szeres a különbség az ország legdrágább és legolcsóbb utcáinak négyzetméterára között – derül ki az ingatlan.com elemzéséből, ami a KSH friss Ingatlanadattára alapján a tavalyi, saját hirdetési adatai alapján pedig az idei rangsort állította össze.

Az ország legdrágább utcáiban tavaly már 2–3 millió forintos négyzetméteráron keltek el a lakóingatlanok, miközben az ország más részein négyzetméterenként mindössze néhány tízezer forintot fizettek értük. A KSH adatai szerint 2025-ben a budapesti II. kerületi Vérhalom utca volt az ország legdrágább utcája, ahol hat adásvétel alapján az átlagos négyzetméterár meghaladta a 3 millió forintot. A második helyen a XII. kerületi Kútvölgyi út végzett több mint 2,8 millió forintos, a harmadikon pedig az I. kerületi Orom utca több mint 2,6 millió forintos átlagos négyzetméterárral.

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Az ország legolcsóbb utcája holtversenyben a Bács-Kiskun vármegyei Jánoshalma Orczy utcája és a Komárom-Esztergom vármegyei Kisbér Kossuth Lajos utcája lett, egyaránt 34 ezer forintos négyzetméterárral. Ezeket a Csongrád-Csanád vármegyei Csanádpalota Kossuth utcája követte 35 ezer forinttal. Mindhárom utcában három-három adásvétel alapján számították ki az átlagárat.

Bár a legdrágább utcában új csúcsot ért el a négyzetméterár, a két véglet közötti különbség tavaly még csökkent. Míg 2024-ben a II. kerületi Levél utca közel 2,6 millió forintos négyzetméterára 112-szerese volt a borsodnádasdi Kölcsey Ferenc utca 23 ezer forintos négyzetméterárának, addig 2025-ben 88-szoros volt a különbség.

Az idei hirdetési adatok alapján viszont már a Balatonnál található az ország legdrágább utcája. Az ingatlan.com a november 25-ig lekerült eladóingatlan-hirdetések alapján állította össze az idei rangsort, aminek első húsz helyezettje közül kilenc, az első tízből pedig hat található a Balatonnál. Az első három helyen

a tihanyi Pisky sétány áll 5,25 millió forintos,

a budapesti Március 15. tér 4,43 millió forintos,

a fonyódi Árpád part pedig 4,37 millió forintos medián négyzetméterárral.

A rangsor másik végén a Csongrád-Csanád vármegyei Kövegy Kossuth Lajos utcája áll 25 ezer forintos négyzetméterárral, ezt követi a tornaszentjakabi Rákóczi út 27 ezer, majd a köröstarcsai Széchenyi utca 28 ezer forinttal. Az idei és a tavalyi rangsor ugyanakkor közvetlenül nem összehasonlítható, az egyik hirdetési árakon, a másik tényleges adásvételeken alapul.