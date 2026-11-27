Pénteken 92 évesen elhunyt Melocco Miklós Kossuth-nagydíjas szobrászművész, a nemzet művésze, a Corvin-lánc kitüntetettje, az 1992-ben létrehozott Magyar Művészeti Akadémia (MMA) alapító tagja, az MMA rendes tagja – erősítette meg az MTI-nek a szervezet.

Közleményük szerint Melocco Miklós a magyar figurális szobrászat egyik legfontosabb képviselője, számos köztéri szobor alkotója. Monumentális életművében megtalálható körplasztika és dombormű, emlékmű, portré, díszítőszobor, kútplasztika, síremlék. Melocco-szobrokban öltött testet Ady Endre, Radnóti Miklós, József Attila, Kodály Zoltán, Latinovits Zoltán, Mátyás király, Szent István, Klebelsberg Kuno, Széchenyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc történelmi alakja.

Fotó: Czimbal Gyula/MTI/MRTV

Munkássága elismeréseként 1975-ben Munkácsy Mihály-díjat, 1982-ben érdemes művész címet kapott, 1988-ban Kossuth-díjjal tüntették ki. 1993-ban a Magyar Művészetért Díjat, 1998-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét vehette át. 2004-ben Prima Primissima díjjal, 2008-ban Szent Márton-díjjal tüntették ki, 2014-ben a nemzet művésze lett. 2018-ban a Corvin-lánc kitüntetéssel ismerték el. 2026-ban Kossuth-nagydíjat kapott

„Magyarország számára kivételesen értékes és korszakos jelentőségű életműve, a szobrászat nyelvét monumentális erővel és mély humanista tartalommal megújító, a hagyomány és a modern szellemiség egységét tükröző alkotóművészete elismeréseként”.

Melocco Miklóst a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti.