A Budapest Környéki Törvényszék pénteki előkészítő ülésén terrorcselekménnyel fenyegetés bűntette miatt 1 év börtönbüntetésre ítélte azt a férfit, aki bombatámadással fenyegetőzött Orbán Viktor egyik bejegyzése alatt a Facebookon. A bíróság közleménye szerint a vádlott 2026 tavaszán elvesztette az állását, illetve 2026. április 13-án az édesanyjával is összeveszett. Mindezek miatt nyugtatót vett be, amire még alkoholt is ivott, így csökkent az önkontrollja.

Orbán Viktor április 13-án, a választás másnapján kitett az oldalára egy videót, amiben a választási eredményt értékelte, többek között arról beszélt, hogy a vereség ellenére a „nemzeti oldal szavazói” mindig számíthatnak rájuk, valamint azt ígérte, újjászervezik magukat. A volt miniszterelnök bejegyzése alá több mint 24 ezer komment érkezett. A most elítélt férfi a hozzászólásában a Roosevelt irodaházat és általános iskolákat érintő támadásokra utalt, ami a Pest Vármegyei Főügyészség szerint alkalmas volt a lakosság megfélemlítésére, ezért terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt emelt vádat ellene.

Az előkészítő ülésen a vádlott beismerte a bűncselekmények elkövetését, lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, a törvényszék a vádlottat terrorcselekménnyel fenyegetés bűntettében mondta ki bűnösnek. A bíróság a kiszabott 1 éves börtönbüntetés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggesztette, továbbá a vádlottat előzetes mentesítésben részesítette. A döntést az ügyész, a vádlott és a védő is tudomásul vette, így az ítélet jogerős.