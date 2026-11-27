A közel négy hónapos vizsgálat négy, éveken át ismétlődő visszaélési mintázatot tárt fel a közmédia gazdálkodásában, és dokumentálta a hírszolgáltatás korábbi politikai irányítását. Az átmeneti vezetés az egyértelmű esetekben már a vizsgálat alatt eljárt: szerződéseket szüntetett meg, követeléseket érvényesített és feljelentéseket tett, írja közleményében a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Az átvilágítás öt, egymást kiegészítő vizsgálatra épül. A belső jogi és gazdasági audit 448 szerződést vizsgált meg mintegy 42 milliárd forint értékben, egy nemzetközi tanácsadó cég pedig 321 beszállító tulajdonosi hátterét térképezte fel. A vizsgálat a legnagyobb értékű és legkockázatosabb ügyekre összpontosított. (A közmédiáról szóló audit jelentése itt érhető el.)

„Nincs kollektív felelősség. A közmédia mintegy két és fél ezer munkatársának túlnyomó többsége becsülettel végezte a munkáját, és sok hiányosságot éppen ők jeleztek. A vállalatot nem lehet egészében elítélni. Ugyanakkor egy piaci alapon működő cégnél az itt feltárt esetek közül akár egyetlenegy is komoly vezetői következményekkel járna. A közmédiánál pedig a négy hónapos vizsgálat több tucatot talált.” – emelte ki a közmédia megújításáért felelős miniszteri biztos, Grósz Judit.

A hírügynökség munkatársai által összeállított „Narancs csíkos” dosszié 266 esetben dokumentálja, hogyan irányították politikailag a hírszolgáltatást. A munkatársak évekig kötelező szóhasználati utasításokat kaptak: „szélsőjobboldali” nem lehetett senki, és „ellenzéki” helyett „baloldalit” kellett írni. A Human Rights Watch és az Amnesty International anyagait letiltották, migrációról és uniós ügyekről pedig csak vezetői jóváhagyással jelenhetett meg hír. Az „Ötödik emelet” jelentés szerint az MTVA-t a hivatalos vezetés mellett egy külsős tanácsadóként szerződött személy irányította, akinek a vezérigazgató hetente beszámolt. Az iratok egy része már 2022-ben nyilvános volt, vizsgálat mégsem indult.

A gazdálkodásban feltárt problémák négy visszatérő mintázatot mutatnak:

túlárazást és a verseny hiányát,

aránytalan hosszú távú kötelezettségvállalásokat,

hiányos pénzügyi kontrollt

és összeférhetetlenséget.

A külső szolgáltatásokra fordított, évi több mint 80 milliárd forint 63 százaléka mindössze 14 beszállítóhoz került.