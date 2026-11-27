Terjedelmes, majdnem ötszáz szóból álló hálaadásnapi köszöntőt posztolt saját közösségi felületén, a Truth Socialön az amerikai elnök. Donald Trump láthatóan nehezen emészti meg, hogy a november eleji félidős választásokon felmosták a padlót a republikánusokkal, az ünnepi posztja ugyanis nem fukarkodik azzal, hogy felsorolja, ki mindenki a kerékkötője az amerikai nép dicsőséges felemelkedésének.

„Boldog hálaadást kívánok minden amerikai hazafinak, aki keményen dolgozott azon, hogy országunkat nagyszerűvé tegye!” – kezdte, ma ráfordult azokra, akik elcseszték a dolgokat (az alábbiak idézetek a posztjából):

akik közvetlenül a választások előtt hamis gazdasági adatokat tettek közzé, majd tegnap – háromhetes késéssel – helyesbítették azokat. Kiderült, hogy a GDP valójában 4,3% volt a korábban jelzett 3,4% helyett; ez egy rekordmértékű tévedés, amely olyan súlyos, hogy azonnali kivizsgálást követel.

akik oly keményen dolgoztak azon, hogy országunkat a radikális szélsőbaloldal irányába tolják el;

akik az igazságszolgáltatási rendszerünket a saría elveihez hasonlóvá alakítanák át;

akik a vagyon újraelosztását szorgalmazzák – arra kényszerítve a keményen dolgozó embereket, akik egész életük során vagyont halmoztak fel, hogy azt osszák szét az országban, akár olyanoknak is, akik nem hajlandók dolgozni.

Trump ezután köszönetet mondott „az Egyesült Államokban élő szomáliai közösség azon 2%-ának, akiknek van munkájuk, és valóban hajlandók is dolgozni anélkül, hogy állami támogatásra szorulnának”.

Az elnök szerint „ők csodálatos amerikai polgárok”, akiknek joguk van itt maradni az országunkban, és velünk együtt ünnepelni a hálaadást”, a többieket viszont „azonnal ki kell utasítani; ezzel megmenthetjük Minnesota nagyszerű államát, amelynek semmi esélye sem maradna, ha ők maradhatnának”.

Donald Trump a pénteki sajtótájékoztatóján Fotó: KEVIN DIETSCH/Getty Images via AFP

Az elnök arról is posztolt, hogy együttérzését fejezi ki „azon újságírók és polgárok felé, akik nem értik, miért zavar a kosz, a mocsok, a karbantartás hiánya és a korrupció”. Szerinte ugyanis csak ilyen emberek neheztelhetnek rá, amiért „zsúfolt időbeosztásomból időt szakítottam arra, hogy rendbe hozzam a Fehér Házat: megjavíttattam a 17 betört ablakot, kijavíttattam a megkopott és korhadó oszlopokat, pótoltam a törött, tönkrement vagy hiányzó díszléceket, és gondoskodtam a megfelelő vakolásról és festésről”.

Azt írja, hogy az épületet „évek óta nem festették ki rendesen, és nem gondozták megfelelően”, amiből sikeresen eljut oda, hogy „hamarosan elkészül az a bálterem is, amelyre az elnökök már több mint százötven éve vágytak”.

Trump végül külön hálaadásnapi köszönetet mond „a gyilkosoknak, kábítószer-kereskedőknek és mindenféle, különféle hátterű bűnözőnek, akik más országok börtöneiből, elmegyógyintézeteiből vagy ismeretlen helyekről illegálisan léptek be hazánkba, hogy rekordszámban erőszakoljanak meg, fosszanak ki és gyilkoljanak meg amerikai állampolgárokat.” Hozzáteszi, hogy „ők mára nagyrészt távoztak”, ezért már nem kell aggódni miattuk, és a posztot azzal zárja: „Amerika soha többé nem engedi meg, hogy megismétlődjön mindaz, amit velünk tettetek”.

Az ünnepi hangvételű elnöki köszöntőt zárjuk méltó módon némi hazai kulturális-összművészeti kitekintéssel, a Galaxisok Szép volt című dalával, annak ideillő refrénje miatt, miszerint: dögöljetek meg.