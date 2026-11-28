A rabszállító autóval szökött meg egy terhes nő Új-Mexikóban, miközben az őt kísérő börtönőrök megálltak enni egy gyorsétteremnél. A 26 éves Rebecca Taylort szerdán terhességi vizsgálatra vitték a börtönből, amikor visszafelé megálltak a fogvatartói megálltak bekapni valami a Whataburger gyorsétterménél – írja az NBC News.

Taylor autólopások miatt töltötte hatéves börtönbüntetését a Grants városában lévő börtönben. A terhessége második trimeszterében járó nőt a szállításhoz nem bilincselték meg, és az eddigi vizsgálatok szerint a három kísérője közül az egyik tudomásuk szerint végig az autó mellett volt, amikor a rab megszökött.

A terhes szökevény, Rebecca Taylor.

Az elhagyott autót egy órával később megtalálták Albuquerque-ben, majd az autóban hagyott szolgálati mobil és Taylor narancssárga rabruhája is előkerült, a nőnek azonban idáig nem akadtak a nyomára. A rendőrség szerint valószínűleg még mindig Albuquerque-ben van; most fésülik át a várost, valamint visszahallgatják Taylor börtönből indított telefonhívásait, és kikérdezik a rabtársait is.