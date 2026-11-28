A hétvégén távolodik a sok csapadékot hozó mediterrán ciklon, északkelet felől pedig jön a helyére a szárazabb, hidegebb levegő. Szombaton emiatt főleg északon és északkeleten már hosszabb időre kisüthet a nap is – máshol még felhős lesz az ég, délen gyenge vegyes csapadék is lehet. Túl kellemes időre azért nem kell számítani: az északkeleti szél többfelé megerősödik, a hőmérséklet 0 és 7 fok között alakul – írja az Időkép.

Szombat délelőtti hőmérsékletek Magyarországon. Forrás: Időkép

Vasárnap északon és északkeleten már szinte zavartalan lesz a napsütés, délen és nyugaton maradnak felhősebb területek, de csapadék sehol sem várható. Hajnalban a Zemplénben és a hóval borított északnyugati tájakon mínusz 10 fok közelébe is süllyedhet a hőmérséklet, az ország nagy részén mínusz 6 és 0 fok között lesznek a minimumok. Délután is csak 0–5 fok lesz.

Hétfőn még változóan felhős, száraz idő várható, keddtől viszont egyre nagyobb területen alakulhat ki tartós ködös, borult idő. Éjszakánként országszerte fagyni fog, és helyenként napközben is fagypont alatt maradhat a hőmérséklet.