Currywurstos büfé nyílt a Hitler-bunker helyén Berlinben, erről a német közszolgálati Deutsche Welle számolt be egy videóban. A helyszínen, ahol Hitler az utolsó heteit töltötte, és ahol 1945. április 30-án öngyilkos lett, évtizedekig jobbára csak egy parkoló volt: a német hatóságok tudatosan megpróbálták elkerülni, hogy a hely neonáci zarándokhellyé váljon.

Az egykori Führerbunker vasbeton födémét 1988-ban, még az NDK idején bontották le, a megmaradt részeket sóderrel töltötték fel. Egy történelmi helyszínekkel foglalkozó berlini egyesület kezdeményezésére 2006-ban aztán felállítottak itt egy tájékoztató táblát.

Egy másik, közeli bunker sorsa miatt közben hónapok óta megy a vita Berlinben. Az Albert Speer tervei alapján épült Új Birodalmi Kancellária föld alatti óvóhelye részben megmaradt, a városvezetés azonban most lakásokat és irodákat építtetne a helyére, ami ellen a műemlékvédelem tiltakozik.