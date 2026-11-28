Olyan matematikai áttöréseket érhettek el a mesterséges intelligenciát fejlesztő cégek, amelyek alapjaiban rengethetik meg a digitális kommunikáció biztonságát – írja szakértői figyelmeztetések alapján a Guardian.

Scott Aaronson elméleti informatikus szerint megbízható értesülések utalnak arra, hogy a legerősebb AI-modellek mostanra olyan, a titkosítás szempontjából kulcsfontosságú matematikai problémákban jutottak előre, amlyek évtizedek óta megoldatlanok voltak.

Ha az AI-nak sikerült hatékonyabb módszert találni a titkosítások feltörésére, akkor az érzékeny banki adatoktól a diplomáciai üzeneteken át a magánlevelezésekig rengeteg bizalmas információ titkossága kerülhet veszélybe.

A szakértők aggodalmát főleg az elmúlt hetekben egymás után bejelentett matematikai eredmények táplálják, amelyek azt mutatják, hogy a mesterséges intelligencia már olyan matematikai problémákkal is képes megbirkózni, amelyek megoldására belátható időn belül nem számítottak.

A bankok, kormányok és titkosszolgálatok évek óta készülnek arra, hogy a kvantumszámítógépek fejlődésével a ma használt titkosítási eljárások egy része elavulhat. idáig azonban többnyire azt gondolták, hogy még több év van arra, hogy megoldást találjanak a problémára. Az AI fejlődése miatt viszont akár hónapokon belül is szükség lehet a gyors változtatásokra, noha a kvantumbiztos titkosításra való átállásra az eddigi feltételezések szerint még jó pár évre lenne szükség.