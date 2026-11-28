Hackerek törtek be az amerikai légierő legfontosabb felhőalapú informatikai rendszerébe, közölte a Reutersszel három, az ügyet ismerő forrás. A támadás miatt érzékeny harcászati, személyzeti és logisztikai adatok nagy mennyisége került veszélybe.

A Cloud One nevű rendszerbe történt behatolást nagyjából az elmúlt egy hónapban, a rendszer korszerűsítése során fedezték fel, mondta két forrás, hozzátéve, hogy a felfedezés nyomán az egész platform működésében fennakadások keletkeztek. Az egyelőre nem derült ki, hogy kik állnak a támadás mögött, ahogy az sem, sikerült-e adatokat ellopniuk.

A légierő a Reutersnek küldött közleményében azt írta, hogy „nem kommentálja az egyes hálózatok és rendszerek biztonsági állapotát, sebezhetőségeit vagy működési helyzetét. Folyamatosan megtesszük a szükséges óvintézkedéseket a légierő adatainak, rendszereinek és műveleti képességeinek védelme érdekében.”

Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

A 2017-ben elindított Cloud One-t azzal a céllal hozták létre, hogy egyetlen platformon szolgálja ki a légierő informatikai igényeit. A rendszer négy szolgáltató – a Microsoft, az Amazon, az Oracle és az Alphabet – erőforrásait egyesítve alkalmazások tucatjait működteti, köztük olyanokat, amelyek a személyzeti adatokat, az illetményeket, a logisztikát és a karbantartást kezelik.

Ezek közé tartozik a légierő felhőalapú vezetési és irányítási rendszere (Cloud-Based Command and Control), amely Észak-Amerika egész területéről összesíti a légvédelmi radarok és más adatforrások információit, valamint az integrált hadszíntéri harcilőszer-nyilvántartó rendszert, amely világszerte az amerikai légierő több mint 200 létesítményében követi nyomon a bombákat és rakétákat.

Két forrás szerint a Cloud One az amerikai hadsereg egyik legnagyobb felhőalapú platformja.

„Egy ilyen rendszerbe való betörés nagyon súlyos ügy” – mondta az egyik forrás.

Az egyik forrás szerint a nyomozók az amerikai hadsereg kiberhadviselésért felelős parancsnokságát is bevonták a károk felmérésébe.