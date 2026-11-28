Hét ember megsebesített egy városba tévedő vaddisznó Japánban, amikor az állat bekeveredett Sizuoka egyik lakónegyedébe. Az állat többek között egy masszázsszalon üvegét is betörte, berontott a helyiségbe, és az utcán is rátámadt több emberre.

A rendőrség szerint a vaddisznó legalább egy embert megharapott. A tűzoltósághoz másfél órán át érkeztek segélyhívások a környékről. Legalább négy, ötven és nyolcvan év közötti sérültet vittek kórházba, de egyikük állapota sem életveszélyes. A vaddisznót végül szombat reggel találták mega városrészben, majd kilőtték.

A lakott területeken felbukkanó vaddisznók általában kerülik az emberrel való közvetlen találkozást, és csak nagyon ritkán támadnak emberre. Leginkább akkor válhatnak veszélyessé, ha sarokba szorítva érzik magukat, megsebesültek vagy a malacaikat védik.