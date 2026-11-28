Engedett a civil tiltakozás hatására a Gödöllőn gyógyszeralapanyag-gyárat építő kínai Hongene Biotech a HVG cikke szerint: a január közepéig tartó földmunkák befejezése után a kínai gyártó addig nem folytatja az építkezést, amíg egy független szakértő meg nem vizsgálja a beruházás környezeti hatástanulmányát. Erről egy hatórás, a helyi tiszás országgyűlési képviselő, László Endre Márton által szervezett csütörtöki egyeztetés nyomán született megállapodás – írják. A civilek a kompromisszum hatására lefújták a szombatra meghirdetett tüntetést is.

Az Orbán-kormány 7,5 milliárd forinttal támogatta és kiemelt jelentőségű nyilvánította a 36 milliárdos gödöllői beruházást. A helyiek leginkább a lakóházak és iskolák közelsége, az ivóvízbázis és a gyár vízigénye miatt aggódnak. A beruházás felfüggesztését követelő petíciót több mint nyolcezren írták alá.

A Hongene Biotech kínai gyógyszeralapanyag-gyártó beruházási területe Gödöllőn.

A HVG szerint a Gémesi György vezette gödöllői önkormányzatnak lett volna lehetősége észrevételeket tenni a környezetvédelmi engedélyezés során, de nem élt ezzel a lehetőséggel. Gémesi azzal indokolta az önkormányzat passzivitását, hogy nincsenek megfelelő környezetvédelmi szakismereteik.

A beruházás egyik nyertese a HVG szerint a Gödöllői Üzleti Park fő tulajdonosa, az a Herbst Árpád, aki korábban a Fidesz parlamenti frakciójának volt a szakértője és a Miniszterelnökségnek is volt politikai főtanácsadója. Az ipari park nyeresége tavaly 311 millióról közel 3,5 milliárd forintra ugrott, amiben a kínaiaknak eladott telek is szerepet játszhatott.