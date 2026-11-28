Az Orvosok Határok Nélkül (MSF) két munkatársát ölte meg péntek este az izraeli hadsereg egy légicsapásban Gázában. Mindketten a nemzetközi segélyszervezet egyik klinikáján dolgoztak biztonsági őrként. Az MSF szerint a klinikát közvetlen találat érte, annak ellenére, hogy jól látható helyen ott volt a tetején a szervezet betűjele. A klinika koordinátáit korábban az izraeli hadseregnek is megadták, hogy ne támadják az egészségügyi intézményt.

Az egészségügyi intézmények és a humanitárius dolgozók elleni támadásokat Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója is elfogadhatatlannak nevezte.

Az izraeli hadsereg azzal védekezik, hogy a klinika biztonsági őreként dolgozó két férfi a Hamász tagja volt, egyikük állításuk szerint a szervezet katonai szárnyának egyik tüzérségi egységét vezette. A hadsereg azt állítja, hogy a két férfi az elmúlt hetekben izraeli katonák és civilek elleni támadásokat tervezett, és a tűzszünetet megsértve a Hamász katonai erejének helyreállításán dolgozott. Izrael azt is tagadja, hogy egészségügyi intézményt vett volna célba, állítása szerint az orvosi infrastruktúrában sem keletkezett kár – írja az izraeli Ynet.

Egy korábbi, 2023 novemberi támadás utáni képek Gázában: akkor az Orvosok Határok nélkül három orvosa halt meg. Fotó: SAID KHATIB / AFP

Az izraeli hadsereg a két férfi Hamász-tagságára egyelőre nem mutatott be bizonyítékot, az MSF pedig még nem reagált ezekre a vádakra, a segélyszervezet ehelyett a felelősök elszámoltatását követeli. A pénteki támadással 17-re emelkedett az Orvosok Határok Nélkül Gázában megölt munkatársainak száma.

A 2025 októberében papíron életbe lépett tűzszünet ellenére továbbra is mindennaposak az izraeli támadások Gázában. A hét elején az ENSZ palesztin menekülteket segítő szervezetének, az UNRWA-nak egy 35 éve ott dolgozó munkatársát ölték meg, miközben vizet osztott egy menekülttábor lakóinak. November közepén a dél-gázai Nasszer kórházat érte halálos izraeli légicsapás. Akkor is azt állította az izraeli hadsereg, hogy a Hamász egyik parancsnokát vette célba.

(AFP, Al Jazeera, Times of Israel)