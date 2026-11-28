Anglia és Wales magas biztonsági fokozatú börtönének egyik rabja feltehetően szappan segítségével szökött meg az őt kísérő börtönőröktől, amikor orvosi kezelésre vitték egy kórházba.

A manchesteri börtön 36 éves fogvatartottjának annak ellenére sikerült megszöknie, hogy megbilincselték, és lánccal az egyik börtönőrhöz kötötték. A férfi feltehetően folyékony szappannal kente be a fémbilincset, majd kihúzta belőle a kezét, amikor magára hagyták, hogy használhassa a mosdót.

A fogvatartottak kísérésére vonatkozó előírások szerint a B kategóriába sorolt raboknak „kettős bilincset” kell viselniük: mindkét csuklójukat egymáshoz közel rögzítik, és a fogvatartottat az egyik börtönőrhöz is hozzábilincselik.

Csakhogy a kettős bilincs egyetlen csuklóbilincsre és állítható rögzítőláncra cserélhető olyan helyzetekben, amikor a fogvatartottnak magánszférára és keze szabadabb mozgatására van szüksége, például a vécé használatakor vagy zuhanyozáskor. Ez lehetővé teszi a börtönőrök számára, hogy a fogvatartottat egy helyiségben vagy fülkében magára hagyják, miközben egy akár egy méternél is hosszabb lánccal továbbra is az egyik őrhöz van rögzítve.

MTI Fotó: Cseke Csilla Fotó: Cseke Csilla/MTI

A rendőrséget este fél kilenckor riasztották, és egész éjszaka keresték a férfit. Szombat reggel fél tízkor találtak rá, majd miután gyalog próbált elmenekülni, elfogták és őrizetbe vették.

Az eset miatt az igazságügyi minisztérium hivatalos vizsgálatot indított. Már csak azért is, mert mostanában Angliában és Walesben egyre gyakoribbak a börtönszökések. Idén már másodszor fordult elő, hogy egy fogvatartott megszökött, miután egy manchesteri kórházba vitték.

Az elmúlt három évben folyamatosan emelkedett az őrizetből megszökő fogvatartottak száma. A 2025–2026-os időszakban Angliában és Walesben 14-en szöktek meg az őrizetből, szemben az előző évi 12, illetve a 2023–2024-es időszakban regisztrált kilenc esettel. (Guardian)