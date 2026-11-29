Pár nappal ezelőtt lopták el a csépai temető vörösréz harangját, amire most bukkant rá a Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrség, adták hírül a Facebookon. A rendőrség által közzétett videó szerint egy 19 és egy 21 éves fiatalból álló testvérpár lophatta el azt, akiket gyanúsítottként hallgattak ki.

A kunszentmártoni rendőrök először azt a személyt találták meg, akinek az elkövetők eladták a harangot, majd rajta keresztül jutottak el a tolvajokig. A félmázsás, vörösrézből készült harang most hétvégére visszakerült a csépai temetőbe.

Pintér Csaba Gábor csépai polgármester még november 20-án közölte Facebookon, hogy valamikor az azt megelőző fél napban ismeretlenek ellopták a település temetőjének lélekharangját. Posztja szerint a lopás miatt feljelentést tettek, és 50 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel mindenkinek, aki segít a harang visszaszerzésében.