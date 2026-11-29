A meteorológiai tél első napjaiban az átlagosnál hidegebb időre készülhetünk, számottevő havazásra azonban egyelőre kevés az esély – írja hidegfóbiások számára igencsak elkeserítő előrejelzésében az Időkép.

A hónap első hetében (értsd: jövő héten) egy hatalmas, Nyugat- és Közép-Európa fölé kiterjedő anticiklon befolyásolja időjárást, ennek eredményeképp Európa nyugati, északnyugati részén az átlagosnál enyhébb, az északi peremvidékeken csapadékosabb időre készülhetnek. Ugyanez az anticiklon viszont észak és kelet felől hidegebb levegőt terel Közép-Európa felé, amiből bőven jut a Kárpát-medencébe is. Az eredmény: hazánkban az átlagosnál szárazabb, hidegebb idő körvonalazódik.

Jegesmedve a bocsaival az alaszkai Barter-szigeten, az északi sarkkörön. Fotó: Patrick Kientz/Biosphoto

Az egy dolog, hogy nagyon hideg lesz, -5 és -10 fok közé hűlhet a levegő, a fagyzugos helyeken pedig még ennél is hidegebb lehet, de ez még felhős-ködös-borongós idővel is fog társulni. A nappalok sem hoznak sok enyhülést, -2 és +3 fok közötti csúcsértékekre van kilátás, így helyenként egész nap fagypont alatt maradhatunk.

Hiába érkezik meg a télies hideg, a havazás másik fontos hozzávalója, a csapadék egyelőre nagyrészt hiányozni fog, december első hete száraznak ígérkezik, így nagyobb területet érintő havazásra kevés az esély. December második hetében viszont már változhat a felállás, a havas eső és a havazás is egyre inkább képbe kerülhet, de ez még messze van, addig az ordító hidegen kell túljutnunk.