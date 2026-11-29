Eltávolítják a Kaposváron található összes varjúfészket – közölte a város polgármestere a Facebook-oldalán. A fideszes Szita Károly azt írta: a varjak hamarosan visszatérnek, ezért

„nem ülhetnek tétlenül”.

Engedélyt kértek a munkához, annak hamarosan nekiállnak, és még a költési időszak előtt elvégzik. Azt is írta, hogy a varjak okozta problémára a Magyar Madártani Egyesület (MME) kaposvári tagjaival közösen keresik a megoldást, olyat, ami a lakóknak is jó, és amiben a madarak sem sérülnek.

„Azonnali eredményt nem várhatunk, hiszen okos madarakról van szó, de azt a választ - amit korábban kaptunk -, hogy nem tehetünk semmit, nem fogadjuk el.”

A politikus áprilisban, a helyi közgyűlés ülésén beszélt arról, hogy több magyarországi városhoz hasonlóan Kaposváron is egyre több embernek okoznak bosszúságot a varjak, amik az intenzív mezőgazdasági műveléssel összefüggésben megváltozott életterük miatt jelennek meg nagy számban a lakott területeken. Megbízta a város jegyzőjét, forduljon az MME-hez, és találjanak országosan is mintaként szolgáló megoldást a hangjukkal a lakók nyugalmát zavaró, autókra, padokra, járdákra piszkító madarak okozta problémákra.

Vetési varjú. Fotó: Mike Lane/Biosphoto via AFP

Kovács Áron (Tisza), Baranya 2. számú pécsi választókerületének országgyűlési képviselője októberben a Facebook-oldalán azt írta, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium kiemelten foglalkozik a témával, keresi a megoldást. Hozzátette: országos problémáról van szó, Pécs például évek óta küzd a varjak közelségével járó kellemetlenségekkel. A városban korábban a fészkek eltávolításától a ragadozó madarakkal történő riasztásig több dologgal is próbálkoztak, de ezek nem hoztak tartós eredményt. Azt írta, a helyzetet nehezíti, hogy a vetési varjú védett madár, így a megoldásnak a természetvédelmi szempontokat is figyelembe kell vennie.

Orbán Zoltán, az MME szóvivője korábban az MTI-nek azt mondta, hogy a varjak okozta konfliktus az egyik leggyakoribb probléma, amellyel az egyesülethez fordulnak, tartós megoldás azonban nincs rá. A lakossági nyomásra hozott intézkedések, különösen a fészkek eltávolítása sok esetben csak súlyosbítják a helyzetet.

„Nem mennek el, sőt: egy telep helyett akár húsz kisebb alakul ki, ami sokkal több embert érint”

– fogalmazott. A varjak napokon belül újjáépíthetik fészkeiket, és a különféle riasztási módszerekhez is gyorsan alkalmazkodnak.

Orbán szerint elsősorban az együttélés lehetőségeit kell keresni: meg lehet próbálni a kolóniákat kevésbé lakott területek felé terelni, a forgalmas közterületeken pedig tetőszerkezetekkel védekezni az ürülék ellen. Kisebb területeken, például óvodák és iskolák udvarán a fészkek engedéllyel végzett, rendszeres eltávolítása is mérsékelheti a zajt és az ürülékszennyezést. (MTI)