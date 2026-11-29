Magyarországra látogat kedden Wolfgang Hattmannsdorfer osztrák gazdasági miniszter, valamint Martha Schultz, az Osztrák Gazdasági Kamara (WKÖ) elnöke, akik Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterrel tárgyalnak majd és új exportlehetőségeket keresnek Magyarországon, írja az MTI.

Hattmannsdorfer és Schultz 26 osztrák cég – köztük az Erste Bank, Gebrüder Weiss, OMV, Österreichische Post, Porr, RBI, Siemens Healthineers, Spar és a Vienna Insurance Group – képviselőivel utazik december 1-jén Magyarországra.

A bécsi minisztérium azt írta, hogy az EU korábban blokkolt uniós forrásokat szabadít fel Magyarország számára, ami új távlatokat nyithat az osztrák gazdaságnak.

Fotó: Bernhard Holub/Wikimedia Commons

A tárgyalások középpontjában az új üzleti lehetőségek, a tisztességes versenyfeltételek és a kétoldalú gazdasági kapcsolatok további elmélyítése áll. „Májusban politikai síkon megnyitottuk az ajtókat, most pedig szeretnénk ezeket a vállalkozásaink számára használni is” – üzente Hattmannsdorfer. „Magyarország nemcsak szomszédunk, hanem több mint 7 milliárd eurós exportvolumennel hetedik legfőbb exportpiacunk is. Ugyanakkor pedig Ausztria Németországot követően a második legnagyobb közvetlen befektető Magyarországon” – tette hozzá.

„A budapesti megbeszéléseken új üzleti lehetőségeket szeretnénk biztosítani vállalkozásainknak, le akarjuk bontani a meglévő akadályokat és a konkrét kérdéseket a politikai döntéshozókkal megvitatni” – mondta Schultz, a WKÖ elnöke.

Magyarország várakozása szerint felszabadítják az eddig befagyasztott több mint 16 milliárd euró összegű uniós forrást. Ebből körülbelül 10 milliárd euró az európai helyreállítási alapból származik. További források a kohéziós politikára, valamint a védelmi és biztonsági területre vonatkoznak. Bécs szerint ebből az osztrák export is profitálhat.

Az osztrák gazdasági minisztérium és a WKÖ elsősorban az infrastruktúra és a közlekedés, az energia- és környezetvédelmi technológiák, az egészségügy, valamint a digitalizáció területén lát új üzleti lehetőségeket. Az utóbbi évben Ausztria Magyarországba irányuló exportja 2,3 százalékkal nőtt, és meghaladta a 7 milliárd eurót. Körülbelül 1400 osztrák leányvállalat működik Magyarországon, amelyek mintegy 70 ezer embert foglalkoztatnak.