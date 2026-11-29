A tartósan fennálló, viharos szél következtében csütörtökön a Balaton víztömege gyakorlatilag „megbillent”, miközben Keszthelyen megemelkedett a vízszint, Siófokon visszahúzódott a víz – írja az Időkép.

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Facebook-posztja szerint november 26-án Balatonmáriafürdő és Siófok között a legnagyobb vízálláskülönbség 60 centiméter volt, Keszthely és Siófok között pedig 65 centiméteres eltérést is mértek.

Fotó: Bankó Gábor/444

A szakemberek a jelenséget kilendülésnek hívják.

Csütörtökön ez a Balaton hossztengelye mentén történt, de attól függően, hogy a szél milyen irányból fúj, ugyanez keresztirányban is megtörténhet, sőt a két jelenség egyidejűleg is felléphet. A vízügyi igazgatóság szerint nincs ok az aggodalomra, a kilendülések hatásai általában még a legjelentősebb vízszint-különbségek esetén is néhány nap alatt nagyobb probléma nélkül visszarendeződnek, beavatkozást nem igényelnek.