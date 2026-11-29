Meghalt egy 15 éves fiú, aki csütörtök este lezuhant egy tízemeletes lakóház tetejéről Miskolcon. A fiú újraélesztését az RTL Híradó tudósítása szerint a helyszínre érkező rendőrök kezdték meg, majd a mentők folytatták, de az életét már nem tudták megmenteni.

A kép illusztráció. Fotó: Mehes Daniel/Daniel - stock.adobe.com

A környéken élők szerint a fiú két barátjával ment fel az épület tetejére. Egyesek úgy tudják, hogy az egyik házról a másikra akartak átugrani, mások szerint fotókat készítettek a tetőn. A fiú a feltételezések szerint megcsúszhatott, és a mélybe zuhant. A tragédia pontos körülményeit a rendőrség vizsgálja.