Ötös magnitúdójú földrengés rázta meg szombat reggel a kaliforniai Manhattan Beach térségét, az amerikai földtani intézet (USGS) adatai szerint a rengést több mint negyven utórengés követte – írja a Guardian.

A földrengést egész Los Angelesben érezni lehetett. A városi tűzoltóság földrengési készültséget rendelt el, és 106 tűzoltóállomásról küldött ki egységeket, hogy felmérjék az épületekben és az infrastruktúrában keletkezett esetleges károkat.

A Los Angeles-i nemzetközi repülőtéren legalább három ablak betört, emiatt részben lezárták az egyik terminál egyik folyosójának egy részét. Az utasok arról is beszámoltak, hogy az álmennyezet egyes elemei meglazultak, a közösségi médiában pedig videó jelent meg egy eltört vízvezetékről. A Delta légitársaság egyik gépe éppen a földrengés idején készült leszállni, de a légiforgalmi irányító átstartolásra utasította.

Fotó: Daniel Cole/Reuters

„Az elkövetkező napokban, hetekben további utórengésekre kell számítani”

– közölte a kaliforniai földtani intézet. Manhattan Beach városvezetése arra kérte a lakosságot, hogy készüljenek fel az újabb rengésekre, cunamiveszély azonban nem állt fenn. „Elég sok az utórengés” – mondta Lucy Jones szeizmológus, aki szerint az utórengések sorozata „valószínűleg valamivel aktívabb az átlagosnál, de bőven a normális tartományon belül van”.

Karen Bass, Los Angeles polgármestere közölte, hogy bár a földrengést az egész városban érezni lehetett, jelentősebb károkról nem érkezett jelentés. A tűzoltóság nem sokkal később feloldotta a földrengési készültséget, miután nem érkezett jelentés súlyosabb személyi sérülésekről vagy jelentős szerkezeti károkról.