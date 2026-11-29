Minden eddiginél többen adták le a szavazatukat délután hat óráig az előrehozott parlamenti választásokon, közölte a spanyol belügyminisztérium vasárnap az MTI szerint.

Két órával a szavazóhelyiségek zárása előtt a választásra jogosultak 68,1 százaléka járult az urnákhoz. Nagyjából 22,5 millióan voksoltak, 15 százalékkal többen mint a legutóbbi parlamenti választásokon. 2023-ban ugyanennyi idő alatt 18,6 millióan szavaztak, a részvételi arány 51,3 százalékos volt.

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A spanyol demokrácia történetében a részidős részvételi rekordot eddig az 1996 márciusi parlamenti választások tartották, akkor a szavazók 63,45 százaléka voksolt késő délutánig. Most a legmagasabb részvételi arányt (mintegy 72,7 százalék) a spanyol fővárost is magába foglaló madridi régióban mérték, ami 19 százalékkal több mint 2023-ban. A tartományok közül még Valenciában, Kantábriában és Kasztília-La Manchában haladta meg a 70 százalékot.

A legnagyobb mértékű növekedést a két észak-afrikai autonóm spanyol városban regisztrálták. Melillában az 56,3 százalékos részvételi arány 24,3 százalékkal volt magasabb mint legutóbb, míg Ceutában a választók 60,8 százalékos szavazási hajlandósága 21,5 százalékos növekedést jelent. A belügyminisztérium által közölt eredmények nem tartalmazzák a levélszavazatokat és a külképviseleteken leadott voksokat. Az eddigi legmagasabb részvételi arányt az 1982 októberében tartott parlamenti választásokon mérték, amelyen a jogosultak 79,9 százaléka szavazott.