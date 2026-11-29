Egészen váratlan jelenet miatt kellett megszakítani péntek este a lengyel Stal Stalowa Wola és a Legia Warszawa második csapatának harmadosztályú mérkőzését:

egy szurkoló elektromos rollerrel hajtott a pályára.

A Goal.com cikke szerint már a hosszabbításban járt a meccs, amikor egyszer csak feltűnt a képernyőn a rolleres, és látszólag akadálytalanul végiggurult a pályán. A játékot megállították, a biztonságiak pedig megpróbálták elkapni a férfit.

„Egészen szokatlan jeleneteknek vagyunk most tanúi a Stalowa Wola pályáján. Nem is tudom, hogyan értelmezzem ezt. Úgy látom, egy szurkoló olyan módon jutott be a pályára, amit még sosem láttam: elektromos rollerrel. Szerintem ilyesmi még soha nem történt”

– mondta Adam Delimat, a PZPN+ kommentátora.

A rollerest végül sikerült eltávolítani a pályáról, bár a közvetítésben azt már nem lehetett látni, hogyan. A mérkőzés a rolleres közjáték nélkül is fordulatos volt: a varsóiak a félidőben még 2–0-ra vezettek, innen fordítottak a hazaiak, akik végül 3–2-re nyertek.