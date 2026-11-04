Építsd velünk a 444, a Qubit és a Lakmusz marketingjének következő korszakát!

Olyan tapasztalt marketingvezetőt keresünk, aki nemcsak kampányokat tervez és menedzsel, hanem képes stratégiai szinten gondolkodni, rendszereket építeni és új szintre emelni három meghatározó magyar médiamárka marketingtevékenységét.

Ehhez keressük Head of Marketing kollegánkat, aki képes összefogni és fejleszteni ezt a területet, szorosan együttműködve a kiadó vezetésével és a szerkesztőségekkel.

Milyen feladatok várnak rád?

Marketingstratégia és szervezetépítés

Te irányítod a marketingstratégia kialakításának folyamatát, melynek során a szervezet kulcs-érintetteivel tervezitek a prioritásokat, célokat és az ezekhez szükséges erőforrásokat.

Felépíted és professzionalizálod a marketing működését: folyamatokat, felelősségi köröket és együttműködéseket alakítasz ki, koordinálod a belső és külső szakértők munkáját.

Olvasói igények megértése és értékalapú marketing

Olyan működést alakítasz ki, amelyben kutatásokból, adatokból és olvasói visszajelzésekből folyamatosan tanulunk.

A segítségeddel nem csak a már elkészült tartalmainkat népszerűsítjük, hanem jobban megértjük, milyen értéket nyújtunk az olvasóinknak, és hogyan tudnánk ezt továbbfejleszteni.

Rendszert alakítunk arra, hogy ezek a felismerések a szerkesztőségi munkát és a termékfejlesztést is támogassák.

Márkaépítés és újságírói személyes márkák fejlesztése

Építjük a 444, a Qubit és a Lakmusz márkáit, azok pozicionálását, kommunikációs stratégiáját és megkülönböztető értékeit.

A szerkesztőségekkel együttműködve segíted karakteres, hiteles újságírói személyiségek ismertségének és saját közönségének építését.

Olyan kommunikációs lehetőségeket teremtesz, amelyekben újságíróink videókban, podcastokban, rendezvényeken és más formátumokban is kapcsolódhatnak a közönségükhöz. Hiszünk abban, hogy az AI korában a személyes hitelesség és kötődés kiemelt értékké válik.

Közönségnövekedés, előfizetések és CRM

Irányítod az új közönségek megszólítását, az előfizető-szerzést és a megtartást támogató marketingtevékenységet.

Fejleszted a konverziós és CRM-folyamatainkat, a szegmentált kommunikációt, az onboardingot, a churn-menedzsment és retention tevékenységeinket.

Részt veszel az előfizetési ajánlatok és más kiadói termékek fejlesztésében.

Kampányok, adatok és kísérletezés

Tervezed és irányítod előfizetési, márkaépítő, shop- és rendezvénykampányainkat.

Segíted új kommunikációs csatornák és eszközök tesztelését, beleértve a fizetett és barter hirdetéseket, valamint a partneri együttműködéseket.

Mérhető célokat határozol meg, követed az eredményeket, és adatokra, kutatásokra építve fejleszted a marketingtevékenységünket.

Téged keresünk, ha

Jelentős marketingtapasztalattal rendelkezel, és dolgoztál már stratégiai vagy vezetői szerepkörben.

Nemcsak működtetni tudsz egy területet, hanem képes vagy azt felépíteni, strukturálni és fejleszteni is .

. Otthonosan mozogsz a márkaépítés, a digitális marketing, a kampánymenedzsment és az adatalapú működés világában.

Érted a konverzióoptimalizálás, a CRM és az ügyfél-életciklus menedzsmentjének üzleti jelentőségét.

Egyszerre gondolkodsz stratégiai és operatív szinten: képes vagy kijelölni az irányt, de a megvalósítást is kézben tartod.

Jó együttműködő és szervező vagy, aki különböző területek szereplőit képes közös célok mentén mozgósítani.

Érdekel a média világa, érted a független újságírás társadalmi jelentőségét, és szívesen dolgoznál olyan környezetben, ahol az üzleti célok és a szerkesztőségi küldetés egyaránt fontosak.

Előnyt jelent, ha dolgoztál már médiavállalatnál, előfizetéses üzleti modellben vagy más, erős tartalomra és közösségre építő digitális termékkel, és ha van jelentős adat-alapú digitális kommunikációs tapasztalatod.

Mit kínálunk?

Lehetőséget arra, hogy három ismert és karakteres magyar médiamárka jövőjének alakításában vegyél részt.

Valódi stratégiai és szervezetépítési feladatot, amelyben a saját szakmai elképzeléseidet is megvalósíthatod.

Szoros együttműködést a kiadó vezetésével, a szerkesztőségekkel és a különböző szakmai területekkel.

Változatos, kreatív és üzletileg is izgalmas kihívásokat.

Olyan munkát, amelynek eredménye nemcsak üzleti számokban, hanem az olvasóinkkal kialakított kapcsolat minőségében is mérhető.

Nem egyszerűen a jelenlegi marketingtevékenységünk irányítására keresünk vezetőt. Olyan kollégát szeretnénk, aki hosszú távon is meghatározza, hogyan gondolkodunk a marketingről, az olvasóinkról és a márkáinkról.

Jelentkezésed a hr@magyarjeti.hu címen várjuk.