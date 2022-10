A Zalaegerszeg edzője járhat a legrosszabbul, mert egy rasszista megnyilvánulás miatt lehívta a pályáról a csapatát

Egyelőre elég különösen alakul a ZTE-Honvéd meccsen történt rasszista incidens utóélete. A Magyar Labdarúgó Szövetség villámgyorsan azt az edzőt, a holland Ricardo Monizt tiltotta el egy hónapra „a labdarúgással kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől”, tehát edzések levezénylésétől is, aki felháborodott a játékosát ért inzultuson, és azt számon kérte a bírón.

A zalaegerszegi meccs 54. percében a hazaiak színesbőrű játékosát, Manzingát találták meg a kispesti vendégszurkolók, és huhogni kezdtek rá. Emiatt Ricardo Moniz edző a pályára lépve tiltakozni kezdett a bírónál, Bognár Tamás pedig kiállította a hollandot. A felháborodott Moniz ezek után jelezte a játékosainak, hogy jöjjenek le a pályáról. Beindultak az öltözőbe is, de a zalaiak sportigazgatója, Dragóner Attila végül meggyőzte a játékosait, hogy menjenek vissza a pályára, mert pontlevonással sújthatják a csapatot.



A meccs után a kiállított edző azt mondta az M4-nek, hogy „az ilyen majmos gúnyolódásnak, rasszista megjegyzéseknek nincs helye a pályán. Ha ilyen történik, azzal mindenki veszít. Szerdán a kupameccsen hasonló eset történt. Minden játékos egyenlő, ezt nem szabad megengedni. Ez egy szégyen, ami ma történt”.

Moniz mellett kiállt a sportigazgató, Dragóner Attila is. Azt nyilatkozat, hogy „sajnáljuk, hogy a soron következő négy mérkőzésen Ricardo Moniz nem ülhet a kispadon, azt viszont kijelenthetem, hogy a játékosok és a klub munkatársai is a vezetőedző mellett állnak és hiszünk abban, hogy megerősödve fogunk kijönni ebből a helyzetből. Továbbra is ki fogunk állni azon elvünk mellett, hogy a rasszizmusnak nincs helye a futballpályán.”

Az MLSZ fegyelmi eljárás lefolytatását rendelte el mindkét klubbal szemben is „a rend megzavarásáért kapcsolatos szurkolói cselekményekért. A ZTE esetében megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása miatt, a Honvéd esetében megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és rasszista megnyilvánulás miatt”. De szemben Moniz gyors megbüntetésével, döntést még nem hoztak.

Megkérdeztük a szövetséget, hogy a bíró egy ilyen incidensnél miért nem szakította meg a játékot, és szólította fel a szurkolókat a rasszista megnyilvánulás befejezésére, erre ugyanis a szabályok lehetőséget adnak. Ha válaszolnak, megírjuk.

A Honvéd külön közleményt nem írt az ügyben. A honlapon a meccsről szóló tudósításban szerepel ugyanakkor, hogy „Szabó Alex és Christy Mazinga akaszkodott össze, a lökdösődés közben pedig huhogás hallatszódott a kispesti szektorból, a pályán reklamáló Ricardo Moniz piros lapot kapott, majd a rasszista megnyilvánulás miatt a ZTE szakvezetője lehívta csapatát a pályáról”. A bekezdés végén pedig ezt áll a beszámolóban: „A BUDAPEST HONVÉD – AHOGYAN EDDIG IS TETTE – ELHATÁROLÓDIK A RASSZIZMUS MINDEN FORMÁJÁTÓL, EGYÉRTELMŰ SZÁMUNKRA IS, HOGY A GYŰLÖLETNEK NINCS HELYE A FUTBALLPÁLYÁKON”.

Honvédos huhogások

Az MLSZ rendszeresen bünteti a Honvédot a szurkolóik rasszista megnyilvánulása miatt, de azért a következmények meglehetősen enyhék. Legutóbb szeptemberben, a szurkolók rendzavarásaiért (rasszista megnyilvánulás, megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása, az ellenfél játékosára sértő kifejezés használata, pirotechnikai eszközök használata) meg nem nevezett összegű pénzbüntetést szabott ki az MLSZ a klubra, és a stadion 30 szektora közül egyet nem nyithattak meg a Kecskemét elleni szeptemberi meccsen. Mivel nem volt telt ház, annyira nem rázta meg a klubot, pár szurkoló pedig nem a megszokott helyéről nézhette a meccset.

2021-ben kétszer is büntette a Honvédot az MLSZ, részben rasszista megnyilvánulás miatt. A rövid sablonindokolás szerint a Fradi elleni meccsen ez történt: „megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása és tárgyak játéktérre történt bedobása, valamint rasszista megnyilvánulásaiért („huhogás”)”. A büntetés: 200 000 forint és a következő meccsen pár szektor bezárása.

A Honvéd focicsapatát működtető kft.-nek az éves bevétele 2021-ben 4,5 milliárd forint volt, ebből 22 500 hasonló büntetést tudnának kifizetni.

Illetve szintén tavaly összevont eljárás alapján „a Budapest Honvédot a Mezőkövesd elleni hazai, valamint a DVSC és a Puskás Akadémia elleni idegenbeli bajnoki mérkőzésén a rend megzavarásával kapcsolatos szurkolói cselekményeiért (megbotránkoztató, obszcén kifejezések bekiabálása, pirotechnikai eszközök ismétlődő használata) és rasszista megnyilvánulásaiért („huhogás”) pénzbüntetés megfizetésére kötelezte”.

Nem hozták nyilvánosságra, hogy ezért mennyit kellett fizetnie a klubnak.

A tavalyi 200 ezer forintos büntetésnél már 2016-ban is magasabb tarifát szabott ki az MLSZ a Honvédra, akkor egy Fradi elleni meccsen „a rendezési előírás megsértéséért, szurkolóinak pirotechnikai eszköz beviteléért és használatáért, másokat megbotránkoztató magatartásáért (az ellenfél és az ellenfél egyik vezetőjének, valamint a játékvezetőnek a szidalmazása), tovább szurkolóinak rasszista megnyilvánulásáért („huhogás”)” 400 000 forintot kellett fizetniük.

Kérdeztük a Honvédot, hogy kértek-e segítséget a ZTE-től a huhogó szurkoló beazonosítására, a korábbi rasszista megnyilvánulásuk miatt tiltottak-e ki bárkit a stadionból, illetve mit tesznek az ilyen incidensek visszaszorítására. Ha válaszolnak, megírjuk.

A zalaegerszegiek is huhogtak már

Nemcsak a Honvéd szurkolók huhognak, az Újpestet büntették a legtöbbször ezért az elmúlt években, de előfordul más kluboknál is. De volt ilyen incidens fordított felállásban is, amikor 2018-ban a ZTE–Honvéd meccsen a zalaegerszegi nézők hergelték majomhangokkal kispesti játékost.

Az MLSZ az indoklásban szinte mentegeti ezt: „a ZTE-t szurkolói részéről történt rendzavarások (obszcén kifejezések bekiabálása) és első alkalommal történt, rövid ideig tartó rasszista megnyilvánulás („huhogás”) miatt 200.000 Ft pénzbüntetés megfizetésére kötelezi”.

Pedig nem ez volt az egyetlen eset, a ZTE szurkolói miatt abban az évben már szabotott ki büntetést az MLSZ, a Puskás Akadémia-ZTE kupameccsen a zalai szurkolóik „másokat megbotránkoztató magatartásáért (az ellenfél vezetőedzőjének szidalmazása), valamint becsmérlő, hátrányosan megkülönböztető rasszista magatartásáért („huhogtak” az ellenfél színes bőrű játékosa felé)” 400 000 forint pénzbüntetést szabott ki.

Volt ennél nagyobb botrány is két éve, amikor a ZTE játékosa, a ciprusi Fanosz Katelarisz a Facebookra posztolva írta meg, hogy nem volt hajlandó csereként pályára lépni, mert a saját szurkolói huhogtak az ellenfél játékosára. Sallói István, a ZTE akkori sportigazgatója miközben elítélte a huhogást, azt is közölte, hogy szerinte a majomhangot kiadó szurkolóik valószínűleg nem is rasszisták, „csak valahogy cukkolni akarták az ellenfelet”.

Ami itthon vagy nem ér büntetést, vagy csak nagyon enyhét, azt nemzetközi színtéren már súlyosan büntetik, ahogy az látszik a magyar válogatottat sújtó rendszeres stadionbezárásokon. Sőt, a Honvéd is belefutott már nemzetközi büntetésbe. Bajnokcsapatként zártkapus BL-selejtezőkkel kezdett 2017-ben, mert négy évvel korábban, a 2013-as Vojvodina elleni El-selejtezőkön rasszista és homofób megnyilvánulást tapasztalt az UEFA a Honvéd-szurkolók részéről, a hazai visszavágón a "cigányok, cigányok" skandálás mellé még náci karlendítésekkel is hergeltek a hazai táborból. És ekkor aktivizáltak egy még korábbi, felfüggesztett büntetést is, így jött ki a két meccses zárt kapu 5 éve.

Az MLSZ elítél

Az MLSZ még vasárnap egy rövid közleményt tett közzé. Ebben a szövetség elítél minden diszkriminatív szurkolói megnyilvánulást, és a legszigorúbb büntetést helyezte kilátásba, ha beigazolódnak a vádak.



Nemcsak a Zalaegerszegen történtekre utaltak. Szintén hétvégén az MTK jelezte, hogy a hozzájuk érkező siófoki szurkolók egy csoportja az NB II-es meccs lefújása után „antiszemita, gyűlölködő rigmusokat skandálva fenyegette meg” a hazai MTK-drukkerek egy részét, és „a beszámolók alapján a verbális mellett fizikai támadásra is sor került”. A siófokiak közleményükben elnézést kértek „a tulajdonos, a vezetőség, a csapat és a jó érzésű, kulturált szurkolóink nevében is”. Mint írják, mélyen elítélik és elhatárolódnak „a közleményben jelzett szurkolói viselkedéstől. Egyetértünk és támogatjuk az ügy alapos kivizsgálását, mely után mi is megtesszük a szükséges intézkedéseket, mert valóban nincs helye a labdarúgó pályákon sem az antiszemita és rassziszta megnyilvánulásoknak”.