Hősies meccseken hősies kiesők, ausztrál csoda és argentin feltámadás

A nagy csaták és a még nagyobb drámák napja lett a katari foci-vb-n a szerdai, a C és a D csoportban is csak az utolsó pillanatokban dőlt el, hogy kik jutnak tovább az egyenes kieséses szakaszba. A legjobban várt meccsen az argentinok hatalmas botlásuk, azaz a Szaúd-Arábiától kapott pofont követően mégis érvényesíteni tudták a papírformát, Mexikó után lazán verték a lengyeleket is, de a közép-európaiak is továbbmentek, hiába hajrázott hatalmasat Mexikó. A másik négyesben a már továbbjutott franciák a B-csapatukkal kikaptak Tunéziától, csakhogy az ausztrálok legyőzték a gyámoltalan dánokat, így ők nyolcaddöntőzhetnek. Egyedül itt borult a papírforma, a tavaly még Eb-elődöntős skandinávok 1 ponttal a zsebükben mennek haza.

A valószínűség megbicsaklik

A torna előtt végigvettük a csoportkör nagy kérdéseit. A C és a D csoportban megvannak a válaszok. Kezdjük azzal, hogy mennyire jött be az Opta Analyst valószínűségszámítása? Vastaggal a továbbjutók.

A C csoportban a két esélyes ment tovább

Argentína – 90,2 százalékos továbbjutási esély / vb-győzelem: 13,1 százalék

Lengyelország – 49,3 százalék / 0,7 százalék

Mexikó – 47,1 százalék / 0,8 százalék

Szaúd-Arábia – 13,4 százalék / 0 százalék

A D az első csoport, ahol felborult a vb előtti vaslószínűségszámítás, ami így nézett ki:

Franciaország – 87,9 százalékos továbbjutási esély / vb-győzelem: 12 százalék

Dánia – 72 százalék / 3,2 százalék

Ausztrália – 20,7 százalék / 0,1 százalék

Tunézia – 19,3 százalék / 0,2 százalék

És akkor a válaszok