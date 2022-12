Csoda a 91. percben: Dél-Korea legyőzte a tartalékos Portugáliát, és ezzel továbbjutott

Meglephetik-e a már biztos továbbjutó, és számos kulcsjátékost pihentető portugálokat a továbbjutásért küzdő dél-koreaiak? Játszik-e Ronaldo? Ezek voltak a Dél-Korea-Portugália meccs előtt a legfontosabb kérdések a H-csoport zárónapján. Az európaiak nagy izgalmak nélkül nyerték meg az első két mérkőzésüket, a dél-koreaiak viszont a vb egyik legjobb meccsén kaptak ki Ghánától, amivel távolabb kerültek a továbbjutástól.

Külön pikantériája volt a mérkőzésnek az is, hogy az ázsiai csapatot egy portugál edző, Paulo Bento irányítja. Bento azonban pont a hazája ellen nem lehetett ott a kispadon, ugyanis a Ghána elleni találkozó után reklamálásért kiállította a játékvezető.

Matek

A Portugálok az előző meccsen bebiztosították a továbbjutásukat, döntetlennel vagy győzelemmel biztosan csoportelsők. Mindez azért fontos, mert így elkerülhetik Brazíliát a legjobb 16 között.

Dél-Koreának egy győzelemmel még volt némi esélye a továbbjutásra, de a sorsuk nem a saját kezükben volt. Akkor ők a másodikak, ha:

Uruguay megveri Ghánát, de uruguayi, dél-koreai összevetésben a jobb az ázsiaiak gólkülönbsége.



Ha a másik meccs döntetlen és Dél-Koreának jobb a gólkülönbsége, mint az afrikai csapatnak (amihez nem elég az egygólos győzelem a portugálok ellen).

Kezdőcsapatok

DÉL-KOREA: Kim Szung Kju, Kim Mun Hvan, Kvon Kjung Von, Kim Jung Kvon, Kim Dzsin Szu, Hvang In Bom, Dzsung Vu Jung, Li Kang In, Li Dzse Szun, Cso Gu Szung, Szon Hung Min.

Kikerült a keretből az előző meccsen megsérülő középhátvéd Kim Min-jae, ő a héten nem is edzett a csapattal, így csak három Kim volt a védelemben (a kommentátorok nagy örömére).

PORTUGÁLIA: Diogo Costa, Cancelo, Pepe, Antonio Silva, Dalot, M. Nunes, R. Neves, Joao Mario, Vitinha, C. Ronaldo, Horta.

A portugálok több meghatározó játékosukat, köztük a három gólnál járó Bruno Fernandest is pihentették, ahogy Rúben Dias, Joao Félix és William Carvalho sem kezdett.

A mérkőzés előtt kérdéses volt Ronaldo játéka, a játékos kihagyta a szerdai edzést. Mivel csapata már továbbjutott a kieséses szakaszba, ezért simán megtehették volna, hogy pihentetik. Végül Ronaldo vállalta a játékot.

Történések

Nem kellett sok idő az első gólhoz, Pepe adott egy szép labdát a jobb szélen induló Dalotnak, aki remekül vette át a labdát, majd kicselezve a védőjét középre passzolt. Ricardo Horta jól érkezett, körülbelül 5 méterről belőtte a labdát a kapuba. Szép támadás, 0-1.

photo_camera Ricardo Horta gólja. Fotó: JACK GUEZ/AFP

A gyors gól okozta sokkból a dél-koreaiak a Tottenham klasszisa, Szon Hung Min vezetésével fel tudtak állni. A 17. percben ő került helyzetbe, de Dalotnak sikerült szögletre rúgni a labdát. A szöglet után megint Szon adta be veszélyesen, a labda a kavarodás közepette a hálóba került, de a partjelző intett, és les miatt érvénytelenítette a gólt.

Annyira összeszedték magukat az ázsiaiak, hogy a 27. percben egyenlítettek is. Egy szögletet után Ronaldo hátáról pont a koreai védő, Kim Jung Kvon elé pattant a labda, aki közvetlen közelről nem hibázott, 1-1.

A félidő hátralevő részében inkább a portugálok domináltak, több veszélyes lövésük is volt, de ezeket a dél-koreai kapus hárította. A csupán kétperces hosszabbítás után döntetlennel mentek félidőre a csapatok.

photo_camera 1-1. Fotó: GLYN KIRK/AFP

Az első félidő végéhez hasonlóan a második is nagy iramú mezőnyjátékkal. Az 51. percben Ronaldo került helyzetbe, de eltörte a labdát, így az mellé ment. Ráadásul lesen is volt, nem először ezen a mérkőzésen. Pár perccel később egy ígéretes dél-koreai kontra végén Szon tanári labdát kapott, de a védők blokkolni tudtak. A 65. percben a Portugálok elkezdtek cserélni, lejött Ronaldo, Nunes és Rúben Neves is.

A cserék után rögtön két helyzete is volt a dél-koreaiaknak, Costa bravúrosan védte Hvang In Bom lövését, a kapus szerencséjére középre ment a labda. 70. perc, újabb koreai lövés közelről, amit Cancelo önfeláldozóan blokkolt. Szon szerint kézzel, de valójában bordával, nincs tizenegyes.

photo_camera Szon örül a továbbjutásnak. Fotó: ODD ANDERSEN/AFP

Aztán jött a csoda: a 91. percben Szon indult meg a labdával, majd kiosztott egy óriási labdát (és még csak les sem volt!!) Hvang Hi Csannak, aki elrúgta Costa mellett a labdát, 2-1.

A másik meccsen 2-0-ra nyert csak Uruguay, ami azt jelenti, hogy két 4 pontos csapat van a csoportban, de Dél-Korea több gólt lőtt, így ők jutottak tovább. Portugália 6 ponttal, csoportelsőként továbbjutott, ezzel elérte a célját: elkerülte a brazilokat és még egy kicsit pihentetni is tudta a fontosabb játékosait.

Este 20 órától Brazília-Kamerun és Szerbia-Svájc mérkőzéssel zárul a csoportkör.