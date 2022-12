Beragasztott szájjal, sírva, dühösen

Péntekre sem csillapodtak le a kedélyek, miután szerda délután a Belügyminisztérium közleményben jelentette be: nyolc tanárt kirúgnak polgári engedetlenség miatt. Bár azt május óta lehetett tudni, hogy a közoktatás Pintér Sándor alá rendelése újfajta bánásmódot jelez, még ezzel együtt is letaglózó volt sokak számára az a nyíltság, hogy most már nem is a tankerület, hanem egyenesen a belügy jelenti be tanárok kirúgását.

Azóta országszerte több száz tanár jelentette be, hogy beszünteti a munkát, ülősztrájkok zajlanak több helyen, és vannak iskolák, ahol már két napja rendkívüli szünet van, mert a kirúgottak és a tiltakozók száma együttesen már akkora, ami nem is teszi lehetővé a működést. Rendkívüli napok ezek a magyar közoktatásban.

Péntek reggel ennek megfelelően több száz diák tüntetett beragasztott szájjal, az iskola bejáratát szimbolikusan lezárva a belvárosi Eötvös József Gimnázium előtt.

Innen Kapin Lilla pályakezdő matematika-biológia szakos tanárt rúgták ki a napokban. 1956-ben is kirúgtak egy fiatal tanárt az iskolából, őt Antall Józsefnek hívták.

Délben pedig a Karinthy Frigyes Gimnázium tanárai és diákjai indultak el több százan az illetékes tankerület felé, hogy személyesen is bemutassák a terület vezetőjének a kirúgott tanárokat.

A vezető nem volt bent, a tankerületi iroda zárva volt, a szervezők így is egyesével vették végig, mi mindent veszít el az iskola a hat tanár elbocsátásával. Ők pedig:

Pfeiffer Norbert, 150 diák német es biológia tanara,

Ősi Judit franciatanár, több mint nyolcvan diák tanára,

Velényi Dóra nemet és spanyoltanár, 80 diák tanára,

Horvath Brigitta magyartanár, 120 diák tanára, 11.b osztályfőnöke

Rábai János magyar szakos, 200 diák tanára

Nemes Mária angol és földrajz, 130 diák tanára, kilencedik osztály osztályfőnöke

A beszédek arról szóltak, hogy ezek az emberek mind az iskolaközösség megbecsült tagjai voltak, Rábai Jánost az év pedagógusának is megválasztották. Diákok emlegették fel a közös élményeket a spanyolóráktól a közösségszervezésig, kollégáik pedig arról beszéltek, tudják, hogy rájuk is sor kerülhet.

Olyan kockázatot vállalnak most a rendszerrel ellenkező tanárok, amit például már a '89-ben tiltakozó fideszeseknek sem kellett, ahogy azt Magyari Péter publicisztikájában megállapította. Egy megélhetési válság közepén kockáztatja most állása elvesztését az, aki érdemben tiltakozik, nemcsak a kiüresített sztrájkjog adta kereteken belül. A diákok megbecsülését ezért láthatóan meg is kapják - de hogy mi lesz velük ezután, az egyáltalán nem látszik. Ennek a helyzetnek szól a karinthys rendezvényt lezáró beszéd egy 11.-es diáktól, Németh Enikőtől, aki sírva kért meg mindenkit, aki hallja:

harcoljon a tanárokért, mert ők maguk nincsenek ehhez elegen.

Péntek délután pedig a Vörösmarty Gimnázium diákjai vonultak végig a belvároson.

Ők Törökné Pethő Erzsébet angoltanárt, vagy ahogy ők hívják, Töpét veszítették el. A VMG-hez Töpe is kell!, skandálták a diákokok az elmúlt napokban. Ilyet talán nem is remél egy pedagógus, hogy valaha megtörténik vele.

De a legtöbben valószínűleg arra sem számítottak, amikor ezt a pályát választották, hogy a hatalom ezt fogja tenni velük.



