A leggazdagabb országok vezetői a golfpályán találkoztak

Egyesült Királyság, Kanada, Franciaország, Németország, Olaszország, Japán és az Egyesült Államok – a G7, a világ leggazdagabb demokráciái ismét csúcstalálkozót tartottak. Ezúttal a dél-olaszországi Pugliában található luxusszállodában. Az országok vezetői részt vettek a Borgo Egnazia Golf Club San Domenicóban zászlós ünnepségen, ahol ejtőernyősöket is megtekintetettek:

photo_camera (j-b) Joe Biden amerikai elnök, Olaf Scholz német kancellár, Emmanuel Macron francia elnök, RIshi Sunak brit elnök, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és Fumio Kishida japán miniszterelnök. Fotó: TIZIANA FABI/AFP

A csúcson a napirendi pontok közül kiemelt fontosságú a gázai háború, Kína gazdasági felemelkedése és az orosz-ukrán háború. A találkozón részt vett Volodimir Zelenszkij, aki Joe Bidennel közösen 10 évre szóló kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá. Közben a vezetők azt próbálták kitalálni, hogyan tudna a nyugati szövetség Trump-álló 50 milliárd dolláros hitelt nyújtani Ukrajnának.

photo_camera Olaf Scholz német kancellár Fotó: MICHAEL KAPPELER/dpa Picture-Alliance via AFP

Ezek az országok adják továbbra is a világgazdaság mintegy felét. A New York Times szerint általában hasonló nézeteket vallanak kereskedelemről, biztonsági kérdésekről és az emberi jogokról is, így sokszor közösen tudnak fellépni ügyekben.

photo_camera Emmanuel Macron francia, Rishi Sunak brit és Joe Biden amerikai elnök

Fotó: TIZIANA FABI/AFP

Egyébként Oroszország 1997-től tagja volt a csoportnak, míg 2014-ben ki nem zárták Kelet-Ukrajna megszállásakor. Egy békésebb világban Vlagyimir Putyin is együtt golfozhatna Joe Bidennel.

photo_camera Joe Biden érkezik Fotó: TIZIANA FABI/AFP