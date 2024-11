Dél-Korea egyik legismertebb videósa azzal lett híres, hogy zabál, most viszont súlyos bántalmazási botrányból próbál felállni

A mukbang videóival közel 11 millió követőt összezabáló Tzuyang visszatért a tartalomgyártáshoz, miután hónapokkal ezelőtt kiderült: volt barátja négy éven keresztül súlyosan bántalmazta, hogy videókat gyártson, majd miután a nyilvánosság elé állt, kiderült az is, hogy két másik, ismert videós zsarolta őt azzal, hogy olyan kínos videókat tesznek közzé, amelyek róla készültek.

Ha Guy Debord ma írná meg A spektákulum társadalmát, elég lenne ezt az egy példát bemutatnia.

Benne van ugyanis minden: kizsákmányolás és elnyomás, értelmetlen és életet veszélyeztető túlfogyasztás, és mindennek a beárazása azáltal, hogy tömegek fogyasztják kritika nélkül úgy, hogy ezáltal maguk is kizsákmányolóvá, elnyomóvá és túlfogyasztóvá válnak. Ráadásul ahogy a történet végén látni fogjuk: a kizsákmányolás egy ponton önkizsákmányolásba fordul, az elnyomás alóli kiszabadulás lehetetlenné válik, és a tömegek igényeinek kiszolgálása felülírja a racionalitást és a közösségi érdekeket is. Az ebből nyert tőke ugyanis kizárólag a reprezentáció révén érhető el, ha a látványosság elvész, a tömegek is más irányba mozdulnak.

Nagy vonalakban

Ahhoz, hogy a bevezetőben tömören összefoglalt történetet megértsük, elemenként érdemes megvizsgálni a jelenséget.