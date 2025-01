Tompos Márton: A Momentum a Tisza-kormány fékje akar lenni

A Momentum indul a 2026-os parlamenti választáson.

Nemcsak a Fideszt, hanem a törzsi gondolkodást is le akarják váltani.

A Szikrával, a Kutyapárttal és a Tisza Párttal hajlandóak összefogni.

Nem gondolják, hogy csak tiszás és fideszes nyerhet egyéni körzetet.

Erről Magyar Pétert is meg akarják győzni.

Interjú Tompos Márton pártelnökkel, aki szerint a párt legnagyobb problémája, hogy nem tudta lenyomni a DK-t.

Tavaly azt mondta a 444-nek: „Félóránként anyáztak minket a Moszkván, hogy taka van, mert hátráltatod a változást. Úgy néztek ránk, mint egy rendszerváltó pártra, mint a régi elitre, mint aki évtizedek óta itt élősködik. Mint egy régi pártra, egy MSZP-re. És ez itt történt a Moszkván. Nem egy fideszes városban pultozás közben.” Hogyan következik ebből, hogy el kell indulni a 2026-os választáson?

Ebből nem ez következik, a kettő között nincs ok-okozati viszony. Nagyon fura számomra, hogy egy pártnak magyaráznia kell, amiért elindul az országgyűlési választáson, de értem a kiindulási pontot. Szerintem sokan nem akarják érteni, de mi nagyon hiszünk abban, hogy amit csinálunk, az jó ennek az országnak. Pár példa. Lőcsei Lajos beleállt a herbál sztoriba, és országos témává próbálja tenni, Orosz Anna beleállt a gyermekvédelem kérdésébe, Sajgó Gyuri Pécsen zöldbiztosként saját pénzéből viteti el az illegális hulladékhalmokat. Szerintem ezek jó dolgok. Ezért is indulunk el, hogy ezek a képviselők és ezek a hozzáállások tovább tudjanak érvényesülni a választás után is.

Ki döntött az indulásról? Volt, aki ellenezte a pártvezetésen belül, vagy mindenki egyetértett?

Nem, egyetértettünk. De azért az nagyon fontos, hogy ez belső kommunikáció volt, nem az volt a célunk, hogy kijuttassuk a hírt. Valaki azonban kijuttatta, ha jól emlékszem, önhöz. Azért ülünk most itt.

Dönteni döntöttek róla?

Igen.

Ki döntött?

Az elnökség.

Az elnökségen belül tehát mindenki egyetértett. A párton belül volt valaki, aki nem értett egyet? Volt az indulással kapcsolatban bármifajta vita a döntés előtt?

Volt vita, persze. Nyilván ezek olyan dolgok, amiket meg kell vitatni, de a döntésünk teljesen egységes volt. Viszont ez egy liberális párt. Nincs olyan dolog, amiben ne vitatkoznánk, még akkor is, ha teljesen triviálisnak tűnik.

Azt írták, nemcsak a Fideszt, hanem a fideszes mentalitást is le akarják váltani. Mire gondolnak fideszes mentalitás alatt?

Az urambátyám rendszerre. Annak idején arra jöttünk létre, hogy ne csak a Fideszt, hanem a DK-t, meg az egész, törzsi alapon gondolkodó rendszert is takarítsuk el. Ugye ez nem jött össze. Szerintem a Momentum legnagyobb problémája nem az, hogy nem dolgozik, hanem az, hogy a DK-t nem tudta lenyomni. Emiatt lehetnek sokan a legidegesebbek ránk. Ezért vagyunk most friendzone-ban: nem utálnak minket, de másra vágynak.

Mit ért törzsi gondolkodás alatt?

A törzsi gondolkodás lényege, hogy ha valaki a mi kutyánk kölyke, akkor teljesen mindegy, hogy lop vagy hazudik. Bevédjük, és berakjuk egy olyan pozícióba, amire totál alkalmatlan. Ha ezt a gondolkodást nem változtatjuk meg, és nem szakmai alapon hozunk döntéseket, akkor bárki is lesz a kormányrúdnál, nem jutunk egyről a kettőre. Például amikor elhangzott rólunk a hazugság, hogy megszavaztuk a frakciótámogatások megemelését, akkor ugyanez a törzsi mentalitás jött vissza. Hiába cáfoltunk egy teljesen egyértelmű hazugságot, ha a vezető mondta, akkor neki van igaza. Így nem jutunk egyről a kettőre. Iszonyatosan szeretnénk segíteni, hogy ez ne így legyen a jövőben. Ne csak kormánycsere, hanem rendszerváltás is legyen.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péterre utal, aki azzal vádolta hamisan a Momentumot, hogy megszavazták a törvényjavaslatot, amivel megemelték a frakciók állami támogatását. Szabó Szabolcs az eset után azt üzente Magyar Péternek, hogy olyan ember ne oktassa ki ellenzékiségből, aki NER-es pozícióiból szerzett milliókat. Ez mennyire volt Szabó Szabolcs magánakciója? Egyeztetett a pártvezetéssel a poszt megírása előtt?

Szabó Szabolcs írása volt, de nem tudok vele vitatkozni. Szabolcs kétharmadok mellett már harmadszorra verte meg a Fidesz jelöltjét. Nincs alapja, hogy az ő ellenzékiségét elvitassuk. Engem az egészben nem is az zavart, hogy valaki benézett egy információt, mert lehet tévedni. Hanem az utána következő reakció. Nem az volt, hogy gyerekek, bocs, benéztem, haladjunk. Hanem az, hogy csak azért is nekünk van igazunk. Nem értem, erre mi szükség volt. A Tisza környékén sokszor szoktak minket összemosni mindenféle pártokkal, ezzel kapcsolatban két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy Zuglóban mi álltunk ki egyedül Hadházy Ákos mellett, és mi tettük fel Rózsa Andrást a pályára. Így sikerült eltakarítani onnan az MSZP-s rablóbandát. Ezek után kicsit fura minket összemosni az MSZP-vel. A másik dolog pedig az, hogy ha a 2018-as és 2022-es koordináció - ami alapján minket most összemosnak ezekkel a pártokkal - nem valósul meg, akkor meg azért hazaárulóznának minket. Olyan pályán mozogtunk, amin időzítésbeli problémánk volt. Ha most - amikor már sokkal nagyobb igény van a változásra - jöttünk volna, akkor teljesen máshogy állnának hozzánk.

Azt mondja, hogy az elmúlt 6 évet nem is lehetett volna jól megcsinálni a Momentumnál, mert bárhogy csinálták volna, mindenképpen oda jutnak, hogy önökre húzzák az áruló jelzőt?

A Fidesz 2018 óta hazaárulóz minket. De a létező ellenzéki elit is árulózott minket, mondván, ha nem fogunk azonnal össze, árulók vagyunk. Zárójelben jegyzem meg, ebben masszívan benne volt a Gulyás Márton-féle Közös Ország Mozgalom is. Ugyanaz a személy, aki az interjúval sztárt csinált Magyar Péterből. Tehát sok mozgásterünk nem volt. El kellett döntenünk, hogy kimaradunk belőle, és azért leszünk árulók, vagy bemegyünk, és akkor azért leszünk árulók. Úgy döntöttünk, hogy félretesszük a saját egónkat, elindulunk az előválasztáson, és megpróbáljuk a legtöbbet kihozni belőle. Végül lett egy 10 fős frakciónk. Ezen a pályán mozogtunk.

Tehát nem lehetett volna többet elérni, jobb pozícióba kerülni?

Biztosan el lehetett volna érni sokkal többet is.

Hogyan? Mit kellett volna máshogy csinálni?

Sokkal következetesebbnek kellett volna lennünk. A magyar politika egyik rákfenéje, hogy vannak politikusok, akik nem tartanak ki a sztori mellett, ha a sajtó nem hozza le az akciójukat. Sajnos ez bizonyos mértékben ránk is igaz. Akik viszont kitartóan visznek egy sztorit, mint Hadházy Ákos a korrupciót, Lőcsei Lajos a herbált, vagy én az orosz-kínai kapcsolatokat, felépülnek az adott témakörben. De ez egy hosszú távú munka, amit sok esetben nem csináltunk meg. Ez például iszonyatosan nagy hiba volt.

Korábban a Momentum is azt képviselte, hogy minden választókerületben egy közös ellenzéki jelöltnek kell indulnia a fideszes ellen. Hogyan hat majd a kormányváltás esélyére, ha a tiszás és a fideszes jelölt mellett momentumos is indul a választáson?

Ez egy nagyon fontos pont, örülök, hogy felhozta. Mi csak annyit jelentettünk be, hogy indulunk. Azt nem mondtuk, milyen formában. A részleteket még meg kell beszélnünk a frakcióval, a polgármestereinkkel, úgyhogy erre még nem tudok válaszolni.

Több képviselőjük egyéni mandátummal ül a parlamentben. Az ő újraindulásukról sem döntöttetek?

Még nem.

A Tisza kampánymenedzsere a többi ellenzéki pártról azt nyilatkozta, hogy „tessék csak elindulni, de azzal a tudattal, hogy számukra ez egy zéró összegű játszma. Jelen állás szerint nem látszik lehetőség arra, hogy a Tisza által támogatott jelölttel szemben más ellenzéki is tudna győzni fideszes jelölt ellen. Így amikor a nap végén az lesz a kérdés, hogy Orbán vagy Magyar, akkor ki kell derülni, hogy hol állnak”. Hol áll a Momentum ebben a kérdésben? Orbán vagy Magyar?