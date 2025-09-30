Daliás LEGO-huszárral adták át a felpimpelt nyíregyházi játékgyárat

„Ma a nyíregyházi LEGO-gyáregység a világ második legnagyobb LEGO-gyára lett. 54 milliárd forintos beruházással ez a dán játékgyártó vállalat egyetlen olyan üzeme Európában, amelyben a termelés minden folyamata jelen van. A fejlesztést a kormány 4,3 milliárd forinttal támogatta, ezzel hozzájárulva 300 új munkahely létrehozásához” – közölte Szijjártó Péter a kapacitásnövelő bővítés átadóján.

Beszédében kiemelte, hogy a cég, amely 4300 fővel a régió legnagyobb munkáltatója, a fejlesztéseknek köszönhetően ezentúl 30 százalékkal több terméket tud előállítani Magyarországon. A vállalat nyíregyházi árbevétele tavaly 100 milliárd forint felett volt, és ezzel új rekordot döntött, a jövő évben pedig eléri a munkavállalók száma az ötezret, ami szintén csúcsot jelent.

A LEGO közleményében ezek a fő fejezetek és egyben jövőbeli tervek: a földgáz kiváltása geotermikus fűtéssel, a napenergia felhasználásának növelése és a biológiai sokféleség megőrzése, szoros kapcsolat a helyi közösségekkel.

Na de lássuk a cuki legós képeket!

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Fotó: LEGO

Niels B Christiansen, a LEGO Csoport vezérigazgatója a magyar külügyminiszter kezében Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Csokor! Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

És a huszár! Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Fotó: LEGO



