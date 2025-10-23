A Mi Hazánk megágyúzta az Erstét, majd forradalmat kiáltott a Meta és az OpenAI ellen

Az M3 nyugati téri aluljáróban még többségben voltak a fideszesek, míg az Arany János megállója tiszásokkal volt tele. Ahogy azonban a Corvin közhöz közeledtünk, egyre több a katonai kabátba, a fehér fűzős bakancsba és a Mi Hazánkos zöld zászlóba botlottunk. A már megszokott, közel ezer fős csapat gyűjt össze a forradalom egyik emblematikus helyszínén, hogy a szemerkélő esőben állják végig a nemzeti radikális párt ‘56-os műsorát.

Fotó: Bankó Gábor/444

A párt elnöke, egyben miniszterelnök-jelöltje hasznát vette improvizációs skilljeinek, beszéde ugyanis – a párt felsorakozott 106 jelöltjéhez hasonlóan – rövid időn belül elázott a pódiumon. Toroczkai László hosszú eszmefuttatásának alapjául a globalista, internacionalista világhatalom toposza szolgált, amelynek otthona 1956-ban épp Moszkva, a Szovjetunió volt, mára pedig már Brüsszel, és az Európai Unió. Elmondása szerint a magyarok mindig is ez ellen a világhatalom ellen léptek fel, és így kell tenni most is.

Dúró Dóra mögött a Mi Hazánk 106 jelöltje Fotó: Bankó Gábor/444

„'56-ban a rádiót ostromolták, 2006-ban a tévészékházat foglaltuk el, most pedig a Facebookkal szemben harcolunk a cenzúra ellen” – mondta Toroczkai.