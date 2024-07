Kovács Gergely: Gondoltam arra is, hogy lemondok a rossz választási eredmény miatt, csak hát nem lett rossz

Amit lehetett, elrontottak a kampányidőszakban, azt például elfelejtették, hogy az embereket nem érdeklik a pártprogramok.

A kegyelmi ügyet is ők kezelték a legrosszabbul, egy ideig mégis úgy tűnt, hogy profitálnak belőle. Aztán jött Magyar Péter.

Tíz évig támadták őket azzal, hogy nem fognak össze az ellenzékkel, most viszont fellélegezhetnek.

Nem a Turul a legfontosabb kérdés, pénz nélkül is lehet helyi ügyekben előrelépni.

8 órás munkaidő a hivatalban, elszámoltatás és új típusú közbeszerzések: önkormányzati szinten van még értelme a politizálásnak, az Országgyűlésbe beülni felesleges.

De azért ráfordulnak a 2026-os kampányra is.

Kovács Gergellyel, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnökével, Hegyvidék frissen megválasztott polgármesterével beszélgettünk.

Össze lehet foglalni három szóban a Kutyapárt választási eredményeit?

Szar, közepes, szuper.

Kezdjük a szarral.

Hát az EP, az nyilván rosszul sikerült. Kenjük rá Magyar Péterre. De mi is elrontottuk szerintem, amit lehet.

Például?

Hát például elfelejtettük, hogy senkit nem érdekel semmilyen EP-program, meg ilyenek. Valószínűleg inkább a pártból kellett volna a brandet építeni. Pedig egyébként nekünk is volt egy Magyar Péterünk, lehetett volna ő a kilencedik jelöltünk, csak mire ez eszembe jutott, már leadtuk a listát. Ezzel biztos, hogy sokat vesztettük, de Újpesten azért elindult egyéniben, és pár százalékkal többet is kapott, mint a többiek, ami szerintem eléggé leírja a választások lényegét, vagyis azt, ami történt Magyarországon.

Közepes eredmény?

Az az országos. Mi ugye listáról próbálkoztunk, és nem is mindenhol eredményesen, de azért a jelöltjeink 70-80 százaléka listáról bejutott, pár helyen ketten is. Sőt, még talán olyan is van, ahol mi vagyunk a hibásak végre, és nem Magyar Péter, hogy nem nyert a Fidesz. Országosan több mint ötven képviselőnk ül majd bent önkormányzatokban, ketten megyei közgyűlésbe is bejutottak. Nagyjából tehát átlagosan szerepeltünk, ezt vártuk.

Akkor a szuper kizárásos alapon a fővárosi eredmény.

Igen, az váratlanul jól sikerült. Kiemelném a Ferencvárost, ahol szerencsére a Gegesy-szikra nem lobbant nagyot, pedig az elsőre nem tűnt egyértelműek, pláne, hogy az ottani ellenzék, vagy hogy nevezzem őket, a DK-val az élen nagyon nyomult.

És hát a Hegyvidék.

Igen, itt tök jó lett az eredmény.

A kegyelmi ügy kirobbanása után úgy tűnt, hogy a Kutyapárt tud igazán profitálni a választói felháborodásból.

Igen, pedig szerintem mi kezeltük a legrosszabbul az első hetekben a kegyelmi ügyet.

Hogyhogy?

Konkrétan szerintem meg se szólaltunk. De például a Momentum meg ott kivételesen nagyjából azt csinálta, amit egy pártnak kéne, ők kezdték el mondogatni, hogy mondjanak le a Novák Katalin tanácsadói, akik aztán le is mondtak, meg hát ütötték az egész ügyet. Én meg félve néztem meg két héttel később a friss kutatásokat, erre azt láttam, hogy a Momentum vesztett 3 százalékot, mi meg feljöttünk hármat. Akkor azért már látszott, hogy itt inkább ennek a klasszik baloldalnak a hanyatlását látjuk.

Ahhoz képest viszont, ami akkor látszott, végül nem nektek sikerült becsatornázni ezt az elégedetlenséget.

Hát igen, nem mi lettünk Magyar Péter, hanem Magyar Péter lett Magyar Péter.

Mekkorát ütött a Kutyapárton a Tisza megjelenése? És miért tudott az a Magyar Péter jobban szerepelni, akiről néhány hónapja még azt se tudtuk, hogy létezik?



Elég jó a nadrág, az sokat dob rajta. Miért ütött rajtunk akkorát? Mert mi nem használtuk ki igazán ezt a lehetőséget. Őszintén szólva leginkább kivártunk, és akkor még úgy tűnt, hogy ha nem csinálunk semmit, akkor is kapunk majd 10-15 százalékot a választáson.

Mennyire volt ez tudatos stratégia?

Ja, hát mi ezt szoktuk csinálni. Jó, csak viccelek, de például az EP-választáshoz most először úgy álltunk hozzá, hogy akkor oké, ne kamuzzuk azt, hogy ott az EP-képviselőnk majd csodákat fog elérni, hanem elkezdtünk ilyen apróságokat bevinni, hogy majd ott a részvételiséget a Marietta képviseli, a Kata meg az oktatást (az MKKP EP-listáján Le Marietta az első, Törley Katalin a második helyen állt), és azt gondoltuk, hogy ez majd érdekelni fogja az embereket. És az már csak a végén esett le nekem is, hogy ez senkit nem érdekel, nem erre szavaznak az emberek. Nem tudom, Magyar Péternek van-e egyáltalán programja, nekem amúgy mindegy is, de igazából az volt az egészben a vicces,



hogy pont akkor kezdtünk el mi programot írni, évek után először, amikor jött egy faszi, aki meg nem csinált semmit, és mindent letarolt.

És hát persze az egész a sajtó hibája, mert Magyar Pétert sokkal jobban szerette. Megint viccelek persze, de egyébként annyira nem is. Miután megjelent Magyar Péter, két vagy három héttel később megnéztem a Telexen, hogy hány cikk született róla, és hány összesen a Kutyapártról az újság létezése óta, és már akkor elhúzott tőlünk. Szóval ez egy érdekes dolog, nem?