Trump sima győzelménél is nagyobb csoda, hogy magukhoz tértek a demokraták

Minden várakozásnál jobban szerepelt az amerikai Demokrata Párt a múlt keddi választásokon.

Pedig előtte már olyan mélyre zuhantak, hogy ha egy jelölt neve mellől kiradírozták a D betűt, önmagában ettől 10-15 százalékkal nőtt a népszerűsége.

A legnagyobb győzelmeket a woke dogmákkal szakító centrista jelöltek aratták.

Közben elkészült az eddig legalaposabb kutatás a pokoljárásuk okairól, ami a progresszív kultúrharc hanyagolását javasolja.

Aggódhat-e Trump ezek után a jövő évi képviselőházi és szenátusi választások miatt?

Mikie Sherrill megválasztott kormányzó örül. Fotó: KYLE MAZZA/NurPhoto via AFP

Miközben a legtöbb közvélemény-kutatás azt mutatja, hogy az elnökválasztási sokkból lassan ébredező Demokrata Pártot Trump és a republikánusok népszerűségi zuhanása ellenére is még mindig kevesebben kedvelik, mint az ellenfelét, a demokraták múlt kedden teljes tarolást mutattak be az egyidőben tartott időközi választásokon. Valójában ez volt az első alkalom a második Trump-adminisztráció hivatalba lépése óta, hogy az amerikai választók több államban, egyidőben tartott éles szavazásokon mondhattak véleményt a konkrét jelöltek mellett az elnök teljesítményéről is.

Zohran Mamdani muszlim vallása, harcos anticionizmusa és deklarált szocialista meggyőződése miatt a külvilág figyelme a New York-i főpolgármester-választásra fókuszált ugyan, de ennél fontosabb volt Abigail Spanberger 15 százalékpontos tarolása a virginiai és Mikie Sherrill 13 pontos győzelme a New Jersey kormányzóválasztáson. Sőt a baloldali elfogultsággal biztosan nem vádolható Economist két másik helyi, a világsajtóban alig említett szavazás eredményeit is részletesen kielemezve arra jutott, hogy a demokratáknak most először van okuk a mosolygásra, Donald Trump viszont „bajban van.” (Pennsylvaniában legfelsőbb bírósági bírákat, Georgiában közműfelügyeleti tagokat választottak.)

Abigail Spanberger még jobban örül. Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

A két kormányzóválasztáson aratott győzelem a nagy kép - vagyis a 2026-os választási év és a 2028 elnökválasztás - szempontjából nézve nemcsak a demokrata-republikánus versenyfutás, hanem a Demokrata Párt belső harcai miatt is érdekes. Mivel mindkét állam alapvetően demokrata felségterület, ahol a legutóbbi 5 elnökválasztást a párt jelöltje nyerte, önmagában a győzelmük nem volt meglepetés, azzal együtt sem, hogy Virginiai leköszönő kormányzója a republikánus Glenn Youngkin volt.

Annál fontosabb, hogy mindkét jelölt centrista politikus. Spanberger egykori CIA-ügynök, Sherill az amerikai hadsereg helikopterpilótája volt, majd szövetségi ügyész. Két vitathatatlan patrióta harcba küldésével a demokraták abstart ki tudták fogni a szelet a trumpisták vitorlájából, akik előszeretettel vádolják Amerika-ellenességgel a demokratákat.